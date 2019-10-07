Футбол

Газета.RuГазета.RuКомбаров назвал причину отставки Кононова

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
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Комбаров опроверг обвинения Кононова в мягкотелости

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Дмитрий Комбаров: «Кононов мог и накричать, и „напихать“ по необходимости»

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Газета.Ruвчера в 09:32

Комбаров: «Кононов - мямля? Нет. Он мог накричать и „напихать“»

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Комбаров: Кононов мямля? Не сказал бы

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Д. Комбаров: «Не назвал бы Кононова мямлей, он мог накричать и „напихать“»

Sport24.ruвчера в 09:33
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Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

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Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
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Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
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Мультимедийные проекты RT #1917LIVE и #Romanovs100 стали лауреатами ежегодного международного форума Best in Heritage в Хорватии.
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Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

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Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
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Певица Сара Брайтман возвращается в Россию со своей новой программой

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Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
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В кабинете вице-мэра Красноярска проходят обыски

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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе

Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
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Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

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В феврале сотрудники УФСБ России задержали Стародубцева при передаче ему муляжа купюр на сумму 29,9 млн рублей.
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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
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Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
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Путин и Шойгу провели отдых в тайге

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ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса

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Директором ФСИН стал Александр Калашников

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Дмитрий Комбаров
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Российский футболист, защитник и полузащитник самарских «Крыльев Советов». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Олег Георгиевич Кононов
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер.
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