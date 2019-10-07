Футбол
Газета.RuКомбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
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Дмитрий Комбаров: «Кононов мог и накричать, и „напихать“ по необходимости»
ProstoProSportвчера в 11:41
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Футбол
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Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
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Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
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Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Политика
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Лукашенко удивился учениям НАТО у белорусских границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с удивлением прочитал о предстоящих военных учениях НАТО у границ республики.
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Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Футбол
Тедеско определится со своим будущим до 13 октября
Претендент на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско ответит на предложение красно-белых возглавить клуб до конца недели.
Политика
На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе
Политика
Абэ заявил о распространении на южные Курилы суверенитета Японии
Премьер-министр Японии заявил, что позиция официального Токио по этому вопросу остается неизменной: в его стране считают, что суверенитет Японии распространяется на южные Курилы.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о правилах интернет-покупок
При дистанционных покупках товаров нужно обращать внимание на сайт продавца, где обязательно должна быть представлена информация об адресе и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, советуют в Роспотребнадзоре.
Общество
В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг
Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.
Политика
Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества
Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга — участника полета, который сорвался из-за аварии ракеты "Союз-ФГ".
Армия и оружие
МИД Ирана предостерег Турцию от военной операции в Сирии
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью новой военной операции на севере Сирии является очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.
Кино
В Китае заблокировали мультсериал «Южный парк»
Речь идет о второй серии 23-го сезона, которая называется "Банда в Китае".
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Политика
В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Трампу и Зеленскому
Политика