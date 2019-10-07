Футбол

Газета.RuГазета.RuКомбаров назвал причину отставки Кононова

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
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Д. Комбаров: «Не назвал бы Кононова мямлей, он мог накричать и „напихать“»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о работе Олега Кононова в «Спартаке», а также рассказал, что думает по поводу прозвища Кононова «мямля», которое ему дали болельщики красно-белых.
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Дмитрий Комбаров: «Кононов мог и накричать, и „напихать“ по необходимости»

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Д. Комбаров: «Не назвал бы Кононова мямлей, он мог накричать и „напихать“»

Sport24.ru09:33
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Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник самарских «Крыльев Советов». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Олег Георгиевич Кононов
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер.
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