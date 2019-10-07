Футбол
Газета.RuКомбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
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Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о работе Олега Кононова в «Спартаке», а также рассказал, что думает по поводу прозвища Кононова «мямля», которое ему дали болельщики красно-белых.Sport24.ru09:33
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Политика
Зеленский попросил Макрона не прекращать поиск украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона продолжить операцию по поиску в Атлантическом океане украинских моряков с затонувшего судна Bourbon Rhode.
REGNUM 09:03
Здоровье
В Минздраве Оренбургской области идут новые назначения
Прошел профессиональный путь от врача-кардиолога кардиоаритмологического отделения до заместителя главного врача по медицинской части, главного внештатного специалиста-кардиолога министерства здравоохранения Оренбургской области.
Оренбургская неделя 05:07
Общество
Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников
"Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.
ТАСС 10:11
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика
Володин назвал дату возвращения допрошенного ФБР депутата Госдумы
Депутат Государственной думы Инга Юмашева, которую допросили сотрудники ФБР в Нью-Йорке, вернется Россию 8 октября.
РБК 11:07
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Армия и оружие
Трамп объявил о решении вывести США из «бесконечных войн»
В декабре прошлого года Трамп уже заявлял, что задачи американских войск в Сирии по устранению боевиков ИГ выполнены и им нет смысла оставаться в этой стране.
РБК 09:35
Здоровье
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.
BFM.ru 11:04
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк отреагировал на новость о смерти актрисы
Директор актрисы отреагировала на новости о смерти Анастасии. В комментарии изданию «СтарХит» Марина Потапова сообщила категоричное «Нет».
Srnsk 09:42
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Происшествия
Следствие просит арестовать девелопера Павла Фукса
Ранее в СМИ появилась информацию о том, что просит арестовать его брата Павла Фукса - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса.
РИАМО 09:26
Политика
Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору
Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.
Ведомости 10:44
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Наука
В Арктике обнаружили рекордный выброс метана
Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.
ТАСС Наука 08:00
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° 11:40
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 10:56
Политика
Назначены два первых заместителя губернатора Волгоградской области
Андрей Бочаров поручил вице-губернатору — руководителю аппарата губернатора Волгоградской области Евгению Харичкину в недельный срок представить предложения по распределению полномочий в рамках курируемых управленческих блоков.
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области 10:00
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Блокнот.ру вчера в 19:59
Кино
В столице завершен Comic Con Russia 2019
Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru 04:25