Футбол

Газета.RuГазета.RuКомбаров назвал причину отставки Кононова

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
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Комбаров: «Кононов - мямля? Нет. Он мог накричать и „напихать“»

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Д. Комбаров: «Не назвал бы Кононова мямлей, он мог накричать и „напихать“»

Sport24.ru09:33

Комбаров назвал причину отставки Кононова

Газета.Ru09:32

Дмитрий Комбаров: Кононов не заслужил такой жёсткой критики

RT на русском09:53
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Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
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Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.
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Политика

Зеленский поручил упростить процедуру перемещения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.
Газета.Ru 08:55
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Общество

Названы способы снизить давление без лекарств

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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
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Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

РБК 09:06
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Общество

В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников

Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
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В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
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Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
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СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
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Происшествия

В Стерлитамаке жестоко избили пациентов в травмпункте

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«Старость выиграла у Головкина»: судьи украли победу Деревянченко

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Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

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Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
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Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»

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МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
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Рассекречены документы о массовом убийстве детей нацистами

ФСБ России рассекретила документы о гибели 214 детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел.
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Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружения в Ирак

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Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник самарских «Крыльев Советов». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер.
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