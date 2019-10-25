Футбол

RT на русскомRT на русскомКомбаров поделился мнением о Сталине

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Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
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Дмитрий Комбаров
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