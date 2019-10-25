Футбол
RT на русскомКомбаров поделился мнением о Сталине
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
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Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
Здоровье
«Это мини-атомная бомба». Назван самый эффективный способ защиты от гриппа
По данным Роспотребнадзора, среди всех респираторных вирусов на грипп приходится около 70 процентов, и больше трети — на самый распространенный тип А (H1N1).
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Футбол
Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»
В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.
Политика
На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Общество
В Ираке число жертв беспорядков выросло до 30 человек
Число погибших в беспорядках в Ираке увеличилось до 30 человек.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Футбол
Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке
В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Энергетика
Минэнерго России оценило ситуацию на рынке нефти
Министерство энергетики России оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную, говорится в сообщении ведомства.
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Общество
МВД начало проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Футбол
Семак: «В новом лимите на легионеров есть логика»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что может понять логику предстоящих изменений в лимите на легионеров в РПЛ.
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.
Наука
Крыс научили управлять автомобилем
Крыс научили управлять миниатюрным автомобилем. Ученые соорудили небольшую машинку из пластикового контейнера для еды.
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Политика
В МИДе России предложили Киеву отправить гумпомощь в Донбасс
Ранее в пятницу стало известно, что МИД Украины направил ноту протеста России из-за доставки очередной партии гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса.
Политика
Проверка расследования Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Министерство юстиции Соединенных Штатов переквалифицировало административную проверку обстоятельств начала расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы президента в 2016 году в уголовное дело.
Шоу-бизнес
«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах
На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Общество
Потерять все сегодня могут 4 знака Зодиака
Телец Сегодня вы рискуете потерять все сразу.
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия
Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась до $62 за баррель
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%.