Кино

REGNUMREGNUMКомедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам

Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю. Дистрибутор «Централ Партнершип» оценил сборы проката в 1,9 млрд рублей на утро 9 января. По его данным, его посмотрели с момента выхода 26 декабря 7 миллионов человек.
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Кинопрокатчики собрали на каникулах более 4 млрд рублей

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Кнут-батюшка, плеть-матушка

Ъ-Огонек04 января в 19:01
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Политика

Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон

Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa вчера в 15:23
Политика

МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
RT на русском 15:19
Армия и оружие

Путину показали макет нового авианосца

На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия, скорее всего, получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.
Взгляд.ру 10:02
Экономика

В 2019 году на Мосбиржу пришло рекордное число частных инвесторов

За 2019 год на Московской бирже рекордное количество человек открыли частные счета — 1,9 млн, сообщают 9 января «Ведомости».
Красная весна 14:14
Армия и оружие

Помпео обсудил с премьером Ирака иранские ракетные удары

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди иранские ракетные удары 7 января, осудив прошедшие атаки, говорится в заявлении госдепа.
РИА Новости 16:35
Гаджеты

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ФК «Ростов» объявил о переходе защитника Осипенко из «Тамбова»

REGNUM 05:24
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

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Происшествия

В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

РБК 10:19
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Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране

В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
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Происшествия

Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Газета.Ru 11:16
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WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
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Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
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Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
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Упавшая на репетиции открытия юношеских ОИ фигуристка идет на поправку

Состояние российской фигуристки, сорвавшейся с четырехметровой высоты на репетиции открытия юношеских Олимпийских игры - 2020 оценивается как стабильное, передает Sport24.
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Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией

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Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

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Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
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РИА Новости 09:50
Общество

Украинский боксер Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал неоднозначное видео на религиозную тематику, на кадрах которого присутствовали солдаты, а заканчивался ролик надписью: "Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей".
Газета.Ru 12:13
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Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море

Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
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Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.
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Брянцы 10 января смогут увидеть Лунное затмение

Жители Брянской области, как и все россияне, вечером 10 января смогут увидеть Лунное затмение.
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Открытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что санкции против Ирана, анонсированные после ракетного удара Тегераном по иракским базам, уже действуют.
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Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
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Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
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