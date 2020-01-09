Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю. Дистрибутор «Централ Партнершип» оценил сборы проката в 1,9 млрд рублей на утро 9 января. По его данным, его посмотрели с момента выхода 26 декабря 7 миллионов человек.

Политика Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.

Политика МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым «В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.

Армия и оружие Путину показали макет нового авианосца На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия, скорее всего, получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.

Армия и оружие Помпео обсудил с премьером Ирака иранские ракетные удары Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди иранские ракетные удары 7 января, осудив прошедшие атаки, говорится в заявлении госдепа.

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Общество Украинский боксер Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал неоднозначное видео на религиозную тематику, на кадрах которого присутствовали солдаты, а заканчивался ролик надписью: "Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей".

Фигурное катание Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми» Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.

Происшествия Открытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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