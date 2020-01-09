Кино
REGNUMКомедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам
Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю. Дистрибутор «Централ Партнершип» оценил сборы проката в 1,9 млрд рублей на утро 9 января. По его данным, его посмотрели с момента выхода 26 декабря 7 миллионов человек.
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Политика
Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон
Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
Армия и оружие
Путину показали макет нового авианосца
На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия, скорее всего, получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.
Экономика
В 2019 году на Мосбиржу пришло рекордное число частных инвесторов
За 2019 год на Московской бирже рекордное количество человек открыли частные счета — 1,9 млн, сообщают 9 января «Ведомости».
Армия и оружие
Помпео обсудил с премьером Ирака иранские ракетные удары
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди иранские ракетные удары 7 января, осудив прошедшие атаки, говорится в заявлении госдепа.
Гаджеты
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Фигурное катание
Упавшая на репетиции открытия юношеских ОИ фигуристка идет на поправку
Состояние российской фигуристки, сорвавшейся с четырехметровой высоты на репетиции открытия юношеских Олимпийских игры - 2020 оценивается как стабильное, передает Sport24.
Футбол
Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Общество
Украинский боксер Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом
Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал неоднозначное видео на религиозную тематику, на кадрах которого присутствовали солдаты, а заканчивался ролик надписью: "Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей".
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Фигурное катание
Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»
Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.
Общество
Брянцы 10 января смогут увидеть Лунное затмение
Жители Брянской области, как и все россияне, вечером 10 января смогут увидеть Лунное затмение.
Происшествия
Открытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Армия и оружие
Новые санкции в отношении Ирана введены в действие — Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что санкции против Ирана, анонсированные после ракетного удара Тегераном по иракским базам, уже действуют.
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.