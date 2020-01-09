Кино

РИА НовостиРИА НовостиКомедия «Холоп» возглавила российский прокат в новогодние каникулы

Комедия Клима Шипенко "Холоп" возглавила российский прокат в новогодние каникулы с общими сборами к 8 января 1,9 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com. В центре сюжета — представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян.
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Кинопрокатчики собрали на каникулах более 4 млрд рублей

Коммерсантъ13:46

Кнут-батюшка, плеть-матушка

Ъ-Огонек04 января в 19:01

Российский «Холоп» стал рекордсменом проката. Чем он понравился?

Телеканал 360°10:49

«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории России

Газета.Ru05:49

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РБК00:33

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в новогодние каникулы

РИА Новости10:55

«Шок для организма, но это уже стало традицией»

Коммерсантъ Стиль04 января в 19:01
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 18:16, Ашберн
Авто

Цены на автомобили в России подскочили

Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
ToDay News Ufa 01:49
Теннис

Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке

Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Газета.Ru 13:45
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Политика

МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
RT на русском 15:19
Здоровье

Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника

ToDay News Ufa вчера в 08:19
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Политика

NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Интерфакс 17:32
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

Газета.Ru 17:56
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee 09:46
Наука

Благодаря ультразвуку 3D-печатные сплавы могут быть более прочными

Благодаря влиянию ультразвука на кристаллы, из которых состоит 3D-печатный сплав, они стали более тонкими и равномерно сформированными.
Anonsens 12:16
Экономика

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
РБК 15:03
Транспорт

В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге

В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:53
Экономика

Fitch оценило эффект от введения расчета долговой нагрузки для банков

Введение ЦБ с 1 октября 2019 года обязательного для банков расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) увеличило средний риск-вес кредитов (размер капитала, который банку необходимо зарезервировать для выдачи кредита) в банках РФ, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.
ТАСС 12:11
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru 09:09
Происшествия

Выжившая в ДТП омичка через несколько минут погибла в другой аварии

Пострадавшая в результате аварии омичка скончалась во время госпитализации после того, как машина скорой помощи перевернулась на дороге в результате другой аварии.
Life.ru 08:43
Политика

Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
РИА Новости 13:10
Политика

Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

РБК 17:31
Политика

Зеленский пообещал помочь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Московский Комсомолец 17:45
Политика

В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 16:23
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности

44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
Gazeta.SPb 16:30
Политика

Жириновский назвал причину конфликтов на Ближнем Востоке

Причиной конфликта на Ближнем Востоке являются расположенные там запасы нефти и газа.
URA.Ru 09:16
Технологии

Twitter хочет ограничить ответы на твиты

Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
УтроNews 01:19
Политика

Митингующие в Абхазии остались у администрации президента на ночь

Ранее депутат парламента Абхазии, лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания призвал митингующих оставаться у президентской администрации столько, «сколько понадобится».
REGNUM 17:56
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Происшествия

Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв

Причиной пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми, по предварительным данным, стал технологический взрыв.
Известия 10:39
Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 03:38
Общество

Toyota построит в Японии прототип города будущего

Компания Toyota Motor объявила о намерении построить на участке площадью 71 гектар у подножия горы Фудзияма прототип города будущего, работающий на водородных топливных элементах.
iXBT.com 07 января в 01:38
Футбол

Венгр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС

Известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи, закончивший карьеру в прошлом году, получил назначение на должность главы департамента судейства РФС.
RT на русском 14:27
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Клим Шипенко
Российский киноактёр
Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
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