Кино
РИА НовостиКомедия «Холоп» возглавила российский прокат в новогодние каникулы
Комедия Клима Шипенко "Холоп" возглавила российский прокат в новогодние каникулы с общими сборами к 8 января 1,9 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com. В центре сюжета — представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян.
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Авто
Цены на автомобили в России подскочили
Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
Теннис
Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
Здоровье
Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Наука
Благодаря ультразвуку 3D-печатные сплавы могут быть более прочными
Благодаря влиянию ультразвука на кристаллы, из которых состоит 3D-печатный сплав, они стали более тонкими и равномерно сформированными.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Транспорт
В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге
В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Экономика
Fitch оценило эффект от введения расчета долговой нагрузки для банков
Введение ЦБ с 1 октября 2019 года обязательного для банков расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) увеличило средний риск-вес кредитов (размер капитала, который банку необходимо зарезервировать для выдачи кредита) в банках РФ, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Происшествия
Выжившая в ДТП омичка через несколько минут погибла в другой аварии
Пострадавшая в результате аварии омичка скончалась во время госпитализации после того, как машина скорой помощи перевернулась на дороге в результате другой аварии.
Политика
Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
Политика
Зеленский пообещал помочь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Политика
В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.
Шоу-бизнес
Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности
44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
Политика
Жириновский назвал причину конфликтов на Ближнем Востоке
Причиной конфликта на Ближнем Востоке являются расположенные там запасы нефти и газа.
Технологии
Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Политика
Митингующие в Абхазии остались у администрации президента на ночь
Ранее депутат парламента Абхазии, лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания призвал митингующих оставаться у президентской администрации столько, «сколько понадобится».
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Происшествия
Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв
Причиной пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми, по предварительным данным, стал технологический взрыв.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Общество
Toyota построит в Японии прототип города будущего
Компания Toyota Motor объявила о намерении построить на участке площадью 71 гектар у подножия горы Фудзияма прототип города будущего, работающий на водородных топливных элементах.
Футбол
Венгр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС
Известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи, закончивший карьеру в прошлом году, получил назначение на должность главы департамента судейства РФС.