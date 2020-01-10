Кино
ToDay News UfaНовый рекорд: фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Новость об успехе комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп», недавно вышедшей на широкий экран, уже опубликована на портале Фонда кино. Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
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Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Автоспорт
«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»
Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Культура
Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
Самая ранняя версия песни «Райские яблоки» певца Владимира Высоцкого была обнаружена в архиве народного артиста России Ивана Бортника.
Политика
Россия и страны ЕС смогут помочь Ирану в расшифровке «черных ящиков»
«Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных черного ящика, и если мы не сможем загрузить их, мы получим помощь от четырех стран — России, Украины, Франции или Канады», — приводит слова Разайефара издание.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Происшествия
В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса
В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Экономика
Банки устанавливают комиссии за переводы по номеру телефона
Банки устанавливают комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей.В среднем они насчитывают 30–35 рублей, между тем, сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, сообщают «Известия».
Политика
WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев
США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
Авто
Новую машину зарегистрирует в ГАИ дилер
Если дилер соответствует этим требованиям и предоставляет такую услугу, то покупателю машины остается только заплатить за машину и получить ее потом "под ключ" с документами и регистрационными знаками.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Футбол
Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Игры
Бывший вице-президент Xbox выбрал PlayStation 5 вместо Series X
Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майкл Ибарра заявил, что купит PlayStation 5, а эксклюзивы Xbox будет проходить на ПК.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Армия и оружие
Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
Политика
Медведев потребовал запретить снюсы на территории всего ЕАЭС
Дмитрий Медведев предложил полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на территории всего ЕАЭС.
Политика
Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.
Происшествия
Ребенок устроил стрельбу в школе в Мексике
В мексиканском штате Коауила в городе Торреон ребенок устроил стрельбу в школе.
Политика
Протестующие в Абхазии похитили оружие из администрации президента
Космос
Казанцев приглашают на лекцию по астрономии
Казанцам и гостям столицы 10 января расскажут о математическом моделировании в астрономии.
Происшествия