Новость об успехе комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп», недавно вышедшей на широкий экран, уже опубликована на портале Фонда кино. Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.

Новый рекорд: фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

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