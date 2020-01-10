Кино

ToDay News UfaToDay News UfaНовый рекорд: фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Новость об успехе комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп», недавно вышедшей на широкий экран, уже опубликована на портале Фонда кино. Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
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