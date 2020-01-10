Кино

КультуроманияКультуроманияКомедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей

Комедия Клима Шипенко «Холоп» собрала в прокате 1,9 миллиарда рублей к окончанию новогодних каникул 8 января. Об этом сообщает портал kinobusiness.com. Этот результат сделал фильм самой кассовой комедией в истории российского кинематографа.
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Фильм «Холоп» собрал в прокате более двух миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 07:03

Генпродюсер «Холопа» занимается производством еще пяти полнометражных фильмов

ТАССвчера в 13:39

Сборы «Холопа» превысили два миллиарда

Вести.Ruвчера в 06:09

«Холоп» третьим из российских фильмов собрал в прокате более 2 млрд руб

РБКвчера в 05:51

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Москва 24вчера в 14:51

Кнут-батюшка, плеть-матушка

Ъ-Огонек04 января в 19:01

Российский фильм стал лидером проката

Рамблер04 января в 19:01
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Умер правивший 50 лет султан Омана

Lenta.ru вчера в 19:27
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Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл

Рамблер вчера в 06:44
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Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

ТАСС вчера в 23:52
Политика

Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 23:49
Происшествия

В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине

Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

РИА Новости вчера в 20:51
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM 09 января в 23:20
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM вчера в 18:49
Политика

NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Интерфакс 09 января в 17:32
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Колорадо», на счету Малкина гол и передача

РИА Новости вчера в 23:56
Здоровье

Новый год расширяет льготы: чем дополнят список мер господдержки людей с ограниченными физическими возможностями

Для россиян с проблемами здоровья был расширен список заболеваний, при которых может быть присвоена та или иная категория инвалидности.
ГТРК Ямал 08 января в 03:27
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru 09 января в 09:09
Космос

NASA обнаружило первую потенциально обитаемую планету

Американская орбитальная обсерватория Tess открыла идентичную Земле планету, которая потенциально пригодна для жизни.
Рамблер вчера в 09:15
Футбол

«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января

Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
ODDS.ru вчера в 03:15
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия вчера в 06:31
Хоккей

«Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Таллине в рамках KHL World Games.
РИА Новости вчера в 13:58
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru вчера в 13:46
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле.
Российская газета 00:26
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee 09 января в 09:46
Политика

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

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Общество

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Ушедший в отставку глава Boeing не получит «золотой парашют»

Ушедший в отставку глава корпорации Boeing Деннис Мюленбург не получит "золотой парашют" в размере 39 миллионов долларов.
РЕН ТВ вчера в 21:06
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Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта

После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
REGNUM 09 января в 05:43
Политика

Видео экс-депутата Рады с угрозой в адрес Путина высмеяли в Сети

Невские Новости вчера в 22:33
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Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, 9 января сообщает РИА Новости.
Красная весна 09 января в 13:18
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Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

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