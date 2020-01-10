Кино
ToDay News UfaКомедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей
Новость об успехе комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп», недавно вышедшей на широкий экран, уже опубликована на портале Фонда кино. Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
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Политика
В Совфеде прокомментировали признание вины Ирана за сбитый самолет
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Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин в эфире ГТРК «Чита» сообщил, что трагедии с участием автобуса под Сретенском 1 декабря 2019 года можно было избежать, а также связал аварию с деятельностью минстроительства Забайкальского края.
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По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
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На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх
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Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
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В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский «Боинг»
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Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»
В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
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Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10
Компания Huawei объявила о старте тестирования оболочки EMUI 10 на базе свежей версии ОС Android 10 для смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
Армия и оружие
Полк в Ленобласти с С-400 «Триумф» заступит на дежурство в феврале
Очередной ракетный полк в Ленобласти, получивший в конце прошлого года новейший ЗРК С-400 "Триумф", заступит на боевое дежурство в середине февраля.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
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МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.
Армия и оружие
Борисов: Россия находится на шестом месте по трате на вооружение
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«Аль-Садд» прокомментировал слухи о переговорах «Барселоны» с Хави
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Руководитель UFC Дэйна Уайт обратился гавайской продавщице, которая силой остановила грабителя и лишилась работы.
Общество
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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Политика
Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией
США надо налаживать торговлю с Россией, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.