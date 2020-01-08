Отмечается, что комедия захватила уверенное лидерство с самого первого дня выхода на киноэкраны, побив все предыдущие рекорды российских фильмов в новогодние праздники по кассовым сборам. Так, во второй день Нового года картина показала рекордную посещаемость — 101 человек на сеанс.

Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката

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