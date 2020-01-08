Кино
Журналистская правдаКомедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Отмечается, что комедия захватила уверенное лидерство с самого первого дня выхода на киноэкраны, побив все предыдущие рекорды российских фильмов в новогодние праздники по кассовым сборам. Так, во второй день Нового года картина показала рекордную посещаемость — 101 человек на сеанс.
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Пять полезных привычек, которые позволят продлить жизнь на 10 лет, назвали специалисты Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук, пишет British Medical Journal.
Космос
Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь
В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
Армия и оружие
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Футбол
Швеция — Молдова 1:0
После первого тайма подопечные Янне Андерссона ведут со счетом 1:0. На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак».
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Авто
Ravon планирует выпустить конкурента LADA
Владеющим брендом Ravon узбекский холдинг "Узавтосаноат"планирует выпустить обновленный недорогой классический автомобиль - главный конкурент российской LADA.
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В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
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Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Армия и оружие
Шойгу назвал причину строительства высокотехнологичного ВМФ РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в научно-тактической конференции "Российский военно-морской флот в ХХІ веке".
Экономика
Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%
«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
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В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть мир «Аватара 2»
Первый фильм, «Аватар 2», выйдет в прокат ещё не скоро – 17 декабря 2021 года.
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В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
Fitch оценило эффект от введения расчета долговой нагрузки для банков
Введение ЦБ с 1 октября 2019 года обязательного для банков расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) увеличило средний риск-вес кредитов (размер капитала, который банку необходимо зарезервировать для выдачи кредита) в банках РФ, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.
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Сотрудники полиции Саратова нашли девушку, которая повредила повредила арт-объект на проспекте Кирова.
Политика
Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии
Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с 12 января.
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Общество
«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом".
Фигурное катание
Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»
Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.