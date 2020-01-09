Комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко стала самой кассовой за всю историю российского проката. Фильм собрал за новогодние каникулы 1,8 млрд рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ Партнершип».

Комедия «Холоп» стала самой кассовой за историю российского проката

Общество Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы Между Симферополем и Ереваном (Армения) со следующего года планируется запуск регулярных авиарейсов, рассказал 10 января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Политика Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.

Авто Цены на автомобили в России подскочили С 1 января 2020-го в России произошло массовое повышение цен на автомобили на 2-6%. Подорожание затронуло машины, выпущенные в текущем году.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Спорт Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Армия и оружие Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.

Наука Каменные орудия эпохи палеолита подошли под конкретные задачи Британские ученые выяснили, что жители ущелья Олдувай в Танзании, населявшие территорию в эпоху палеолита (примерно 1,8-2 миллиона лет назад), создавали каменные инструменты под конкретные задачи.

Авто Все автоновинки-2020: календарь «За рулем» Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.

Наука Наличие в доме собак снижает риск развития шизофрении В эксперименте приняло участие более 1000 человек. Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка.

Экономика Сечин попросил Медведева ускорить выдачу льгот для «Роснефти» Глава Роснефти Игорь Сечин попросил Дмитрия Медведева ускорить разработку мер поддержки месторождений, которые прошли инвентаризацию и давать льготы только тем, кто предоставил данные по каждой скважине.

Экономика Бизнес-омбудсмен вступился за золотодобывающие компании Предприятия испытывают сложности при строительстве инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений, расположенных в особо защитных участках лесов, сообщил Титов Кобылкину в письме в конце декабря 2019 г. («Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подтвердил представитель Титова).