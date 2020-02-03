Кино

Газета.RuГазета.RuКомедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп" собрала в России и СНГ около 3,044 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории, сообщает портал kinobusness.com. "Холоп" сумел обогнать спортивную драму "Движение вверх", которая заработала 3043,7 млрд рублей.
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Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

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Комедия «Холоп» побила рекорд проката России и стран СНГ

Эхо Москвы01:05

Январский Индекс ПрофиСинема 2020: оценки выше прогнозов

ProfiСinema.ruвчера в 09:29

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Газета.Ruвчера в 16:01

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в России и СНГ

ТАССвчера в 14:35

«Холоп» превзошёл результат «Движения вверх» и стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ

Кинобизнес сегоднявчера в 13:25

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

РИА Новостивчера в 15:20
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Общество

На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
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Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
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Татарской певице Иркэ повредили машину и «заминировали» концерт

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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
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Минздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса

Россия готовится к возможному распространению коронавируса.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Общество

Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Катунь 24 02:50
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Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
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Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости 02 февраля в 08:15
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
REGNUM 00:28
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
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Gambit перевела gpK~ в запас — он отказался от буткемпа с командой

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Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Общество

РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 01:40
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МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия вчера в 18:28
Происшествия

В центре Киева застрелен известный пластический хирург

Жертвой киллера, которого разыскивают в Киеве и близлежащих регионах, оказался переехавший из Донецка в 2014-м году пластический и эстетический хирург Андрей Сотник - эксперт GEP DMK International и руководитель клиники DMK Ukraine.
Московский Комсомолец вчера в 13:39
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Lenta.ru 03:11
Экономика

Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд

Капитализация компании составила $140,5 млрд. Это сильнейший внутридневной рост котировок Tesla с мая 2013 года.
РБК 03:09
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
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Энергетика

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на 20%

В Китае на фоне вспышки коронавируса спрос на нефть упал на три миллиона баррелей в день или на 20% от общего объема потребления, сообщает 3 февраля Bkoomberg.
REGNUM вчера в 02:53
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика

Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым

В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:25
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru 02 февраля в 23:01
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Политика

Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии

По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
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Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
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Авто

Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры

Кроссовер KIA Sorento нового поколения, который уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые заметили без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 22:59
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Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну

Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну, после того как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
МИР 24 вчера в 15:01
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Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой

Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Актуальные Новости 02 февраля в 03:16
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