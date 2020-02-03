Кино

Газета.RuГазета.RuКомедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп" собрала в России и СНГ около 3,044 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории, сообщает портал kinobusness.com. "Холоп" сумел обогнать спортивную драму "Движение вверх", которая заработала 3043,7 млрд рублей.
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Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

Говорит Москва01:21

«Холоп» превзошёл результат «Движения вверх» и стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ

Кинобизнес сегоднявчера в 13:25

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

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Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Газета.Ruвчера в 16:01

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в России и СНГ

ТАССвчера в 14:35

Комедия «Холоп» побила рекорд проката России и стран СНГ

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ProfiСinema.ruвчера в 09:29
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Никиту Белых перевели из библиотеки колонии в швейный цех

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Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

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«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
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Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку.
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Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
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РИА Новости вчера в 12:59
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«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

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РИА Новости вчера в 09:43
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Клим Шипенко
Российский киноактёр
Российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Лауреат премии «Золотой орёл» и номинант на премию «Ника» за лучший игровой фильм.
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