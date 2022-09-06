ВВП России по итогам текущего года снизится на 4%, в следующем году - на 1,5%, а в 2024 году будет уже экономический рост, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.