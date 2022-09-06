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Комендант Бердянска Бардин умер после подрыва автомобиля

Комендант Бердянска Артем Бардин умер от полученных ранений после покушения в центре города, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
РИА Новости
Возле здания администрации города был взорван автомобиль.
РЕН ТВ
Коменданта в тяжелом состоянии доставили в больницу.
РБК
По словам Рогова, за убийством стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.
РИА Новости

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