Комендант Бердянска Артем Бардин умер от полученных ранений после покушения в центре города, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Японские учёные из компании Riken разработали дистанционно управляемое насекомое с аккумуляторным рюкзаком не для вреда, а чтобы этот маленький киборг искал людей под завалами и собирал данные об окружающей среде.
ВВП России по итогам текущего года снизится на 4%, в следующем году - на 1,5%, а в 2024 году будет уже экономический рост, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.