Общество
ИзвестияКомендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
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с чего всё началось
— Мэр Баузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с одиннадцати часов вечера в воскресенье до шести утра в понедельник, 1 июня, — говорится в сообщении, опубликованном на странице градоначальницы в "Твиттере".Life.ruвчера в 20:29
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Из-за протестов в Вашингтоне введен комендантский час и задействована нацгвардия
Вести.Ruвчера в 20:00
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Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
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Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс отпраздновал победу над первым номером рейтинга полусреднего веса, американцем Тайроном Вудли в рамках главного боя турнира UFC on ESPN 9.С первого раунда Бернс активно пошел в атаку и нанес своему оппоненту 25 ударов, при этом пропустил лишь дважды.
Vprognoze.ru вчера в 03:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
РИА Новости вчера в 04:34
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Политика
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Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 30 мая в 13:08
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
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REGNUM вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Участник «Острова героев» Сергей Косенко заявил, что сложнее всего ужиться в шоу ему было с Нелли Ермолаевой
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Вокруг ТВ 30 мая в 11:45
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Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:54
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NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Общество
Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Ранее партия «Коммунисты России» отправила Пригожину и Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи.
URA.Ru 30 мая в 11:43
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Авто
Появились фото нового купе BMW 4-Series
Внешность нового купе BMW 4-Series полностью раскрыли за считанные часы до его премьеры.
Автоновости дня 01:37
Шоу-бизнес
Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд
Известный музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать российский шоубизнес, который жалуется на отсутствие денег из-за пандемии коронавируса и просит поддержки у государства.
Live24 вчера в 07:30
Происшествия
Ударившему журналиста во время протеста в сквере екатеринбуржцу грозит тюремный срок
ТагилСити.ру 01:44
Происшествия
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС вчера в 11:45
Космос
В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году
«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу», — написал Устименко, комментируя запуск США корабля Crew Dragon к МКС.
РБК вчера в 06:13
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Правительство Сахалина не признало запрет на въезд в Оху
Южно-Сахалинск, 1 июня 2020, 07:19 — REGNUM Правительство Сахалина ответило скандальному мэру Охи Сергею Гусеву, который издал распоряжение о запрете на въезд в муниципалитет представителей региональной власти в рамках борьбы с коронавирусом.
REGNUM 00:19
Общество
Новую версию о происхождении коронавируса подтвердил Китай
Live24 вчера в 02:17
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело вчера в 10:03
Авто
Nissan в апреле снизил продажи в России на 59%
В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,6% против 4,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Автостат 30 мая в 09:00
Общество
НХЛ выступила в поддержку протестующих против расизма
Отмечается, что НХЛ поддерживает тех, кто старается достичь расово справедливое общество и против тех, кто поддерживает расизм, ненависть, фанатизм и насилие.
ProstoProSport вчера в 23:41
Футбол
«Зенит» стал самым прибыльным клубом России по итогам 2019 года
По итогам 2019 года петербургский "Зенит" сохранил лидерство среди российских футбольных клубов по размеру прибыли, сообщает "Интерфакс".
Московский Комсомолец 30 мая в 06:05
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19
Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных превысило 3 тысячи, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:00
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54