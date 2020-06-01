с чего всё началось

На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

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