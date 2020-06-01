Общество
ИзвестияКомендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
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Из-за протестов в Вашингтоне введен комендантский час и задействована нацгвардия
Вести.Ruвчера в 20:00
В Вашингтоне и еще почти 40 городах США из-за беспорядков введен комендантский час
Эхо Москвывчера в 20:09
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Президент объявил 24 июня выходным днём
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Kaluga-poisk.ru 30 мая в 04:33
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Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия вчера в 17:00
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Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Вести.Ru вчера в 10:39
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Минпромторг назвал время для выгодной покупки автомобиля
Автоновости дня 29 мая в 00:54
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Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать
Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона.
РИА Новости вчера в 20:24
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
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РИА Новости вчера в 22:56
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Дочь мэра Нью-Йорка была задержана за участие в протестах
Эхо Москвы вчера в 23:32
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После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассаторов в Красноярске.
RT на русском 30 мая в 04:19
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Во время протестов у Белого дома Трампа увели в бункер
РЕН ТВ вчера в 22:45
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Америку охватила волна насилия: смерть чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, на горло которого почти девять минут давил коленом белый полицейский, вызвала бурю протестов по всей стране.
Московский Комсомолец вчера в 02:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Шоу-бизнес
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Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:35
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com 30 мая в 01:56
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Экономика
Брокер дал рекомендации по вложению средств
Ведущий персональный брокер «БКС Брокер» Андрей Богдашев рассказал, как можно выгодно распорядиться наличными средствами.
Вечерняя Москва вчера в 20:56
Общество
Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе
В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
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Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru 30 мая в 16:28
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В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
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Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге
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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:01
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Нападающий Мауро Икарди подписал контракт с ПСЖ
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Наука
Японские физики разработали новую периодическую таблицу элементов
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Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
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Уже на следующей неделе Россию ждут длинные выходные
Кстати, еще один выходной, тоже в июне, но уже среди недели ждет нас 24 числа.
ТюменьPRO вчера в 23:18
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:54
Происшествия
В Новосибирске выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом
В Новосибирске выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Данные предоставлены оперативным штабом.
Любимый город 30 мая в 09:11