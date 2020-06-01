Общество

ИзвестияИзвестияКомендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
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Главные новости к утру 1 июня

Коммерсантъ00:01

В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию

РИА Новостивчера в 19:36

Из-за протестов в Вашингтоне введен комендантский час и задействована нацгвардия

Вести.Ruвчера в 20:00

Мэр Вашингтона объявила комендантский час и задействовала Нацгвардию

Газета.Ruвчера в 19:59

В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

RT на русскомвчера в 19:57

В Вашингтоне и еще почти 40 городах США из-за беспорядков введен комендантский час

Эхо Москвывчера в 20:09

Мэр Вашингтона ввела комендантский час в связи с беспорядками

ТАССвчера в 19:33
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Политика

Президент объявил 24 июня выходным днём

В России среда, 24 июня, объявлена нерабочим днём. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Kaluga-poisk.ru 30 мая в 04:33
3,3K
Экономика

Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей

Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия вчера в 17:00
Космос

Crew Dragon с астронавтами пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Вести.Ru вчера в 10:39
1,9K
Авто

Минпромторг назвал время для выгодной покупки автомобиля

Автоновости дня 29 мая в 00:54
132
Космос

Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать

Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона.
РИА Новости вчера в 20:24
1
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Происшествия

Дочь мэра Нью-Йорка была задержана за участие в протестах

Эхо Москвы вчера в 23:32
2
Происшествия

После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассаторов в Красноярске.
RT на русском 30 мая в 04:19
1,1K
Общество

Во время протестов у Белого дома Трампа увели в бункер

РЕН ТВ вчера в 22:45
5
Политика

Америку охватила волна насилия: Трамп заговорил о стрельбе

Америку охватила волна насилия: смерть чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, на горло которого почти девять минут давил коленом белый полицейский, вызвала бурю протестов по всей стране.
Московский Комсомолец вчера в 02:49
2
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
183
Шоу-бизнес

У Елены Воробей выявили коронавирус

Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:35
10
Космос

На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года

29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com 30 мая в 01:56
2
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
919
Экономика

Брокер дал рекомендации по вложению средств

Ведущий персональный брокер «БКС Брокер» Андрей Богдашев рассказал, как можно выгодно распорядиться наличными средствами.
Вечерняя Москва вчера в 20:56
1
Общество

Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе

В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
72
Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
1,3K
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
1,1K
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru 30 мая в 16:28
12
Общество

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко

В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
13
Общество

Что ждет россиян в июне 2020 года

На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
96
Происшествия

Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:01
147
Происшествия

Двух саратовцев ударило током на рыбалке. Один из них погиб

Взгляд-инфо 00:19
Футбол

Нападающий Мауро Икарди подписал контракт с ПСЖ

ИА Красная Весна вчера в 07:41
Наука

Японские физики разработали новую периодическую таблицу элементов

News.ru вчера в 08:05
36
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей

Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
48
Общество

Уже на следующей неделе Россию ждут длинные выходные

Кстати, еще один выходной, тоже в июне, но уже среди недели ждет нас 24 числа.
ТюменьPRO вчера в 23:18
3
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,1K
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:54
166
Происшествия

В Новосибирске выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом

В Новосибирске выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Данные предоставлены оперативным штабом.
Любимый город 30 мая в 09:11
109
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