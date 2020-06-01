На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

Политика Президент объявил 24 июня выходным днём В России среда, 24 июня, объявлена нерабочим днём. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным. 3,3K

Экономика Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.

Космос Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона. 1

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 553

Политика Америку охватила волна насилия: Трамп заговорил о стрельбе Америку охватила волна насилия: смерть чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, на горло которого почти девять минут давил коленом белый полицейский, вызвала бурю протестов по всей стране. 2

Шоу-бизнес У Елены Воробей выявили коронавирус Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме. 10

Космос На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года 29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года. 2

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 919

Общество Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек. 72

Общество В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов. 13