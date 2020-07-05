Путешествия
СеверпостКомфортный отдых в Крыму приблизился к цене квартиры в Москве
Аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдётся в 11 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Business FM. Цены на комфортабельный отдых на полуострове стремительно растут.
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с чего всё началось
Больше всего не повезло тем, кто привык отдыхать с комфортом. Качественные отели Кубани и Крыма уже подняли цены в связи с ажиотажным спросом. По данным «Интерфакса», многие гостиницы в июле полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.BFM.ru04 июля в 22:33
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Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
Петербургский "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в гостях обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России по футболу, завоевав титул второй сезон подряд и в шестой раз в истории.
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье
Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области
Врач Елена Минакова, лечившая пациентов с новой коронавирусной инфекцией, скончалась в Воронежской области.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
Lenta.ru 02:57
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
Армия и оружие
Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»
Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
Общество
Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19
Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
Кино
Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»
Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
ИА Хакасия 00:29
Единоборства
Официально: Камару Усман и Хорхе Масвидаль возглавят UFC 251
UFC сообщил о том, что в главном бою 251-го номерного турнира, который состоится на "Бойцовском острове" 11 июля, встретятся Хорхе Масвидаль и Камару Усман.
Vprognoze.ru 02:54
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
Армия и оружие
В Германии расформировали роту отряда спецназа из-за экстремизма
Мир новостей 04 июля в 07:16
Экономика
В России сократилось количество инвестпроектов США
США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
Авто
На продажу в Уфе выставили 50 автомобилей должников
Аукцион по продаже автомобилей должников состоятся 3 августа нынешнего года в Уфе. Принять участие в торгах могут все желающие.
Тарантас Ньюс 00:53
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Авто
Полноприводная Mazda 3 получила 231-сильный мотор
Самая мощная полноприводная Mazda 3 получила 2,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом SKYACTIV-G Turbo, мощность которого достигает 231 л.с. и 420 Нм.
За рулем 02:45
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
Ученые Китая назвали самые опасные позы для сна
Китайские ученые выяснили, какие позы могут быть опасными во время сна, в частности, в дальнейшем спровоцирует проблемы с позвоночником.
Народные новости 04 июля в 10:28
Экономика
В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов
Поправки затронут российские группы компаний, в структуре которых есть иностранные субхолдинги, а также иностранных инвесторов в российскую экономику, говорят налоговые консультанты.
РБК вчера в 23:00
Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Саутгемптона» в поединке английской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 02:10
Происшествия
ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41