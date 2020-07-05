Путешествия

СеверпостСеверпостКомфортный отдых в Крыму приблизился к цене квартиры в Москве

Аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдётся в 11 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Business FM. Цены на комфортабельный отдых на полуострове стремительно растут.
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с чего всё началось

Двухнедельный отдых на юге России по цене московской квартиры

Больше всего не повезло тем, кто привык отдыхать с комфортом. Качественные отели Кубани и Крыма уже подняли цены в связи с ажиотажным спросом. По данным «Интерфакса», многие гостиницы в июле полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.
BFM.ru04 июля в 22:33

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Коронавирус в Крыму взвинтил цены на элитный отдых

ForPost02:14

В Крыму нашли места, где отдых обойдётся в стоимость московской квартиры

Life.ruвчера в 14:05

Стоимость элитного отдыха в Крыму сравнили с приобретением квартиры в Москве

Известиявчера в 20:48

Стоимость поездки в Крым сравнили с ценой московской квартиры

News.ruвчера в 15:09

Туроператоры подсчитали стоимость пятизвездочного отдыха на курортах России

Москва 24вчера в 23:18

Насколько в этом году подорожали отели на юге России?

BFM.ruвчера в 14:42

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Lenta.ruвчера в 11:20
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Общество

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

BFM.ru 02:54
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

Петербургский "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в гостях обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России по футболу, завоевав титул второй сезон подряд и в шестой раз в истории.
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье

Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области

Врач Елена Минакова, лечившая пациентов с новой коронавирусной инфекцией, скончалась в Воронежской области.
Газета.Ru вчера в 15:52
20
Общество

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
8
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
Lenta.ru 02:57
6
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
19
Армия и оружие

Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»

Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
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Общество

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
1
Кино

Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»

Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
ИА Хакасия 00:29
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Единоборства

Официально: Камару Усман и Хорхе Масвидаль возглавят UFC 251

UFC сообщил о том, что в главном бою 251-го номерного турнира, который состоится на "Бойцовском острове" 11 июля, встретятся Хорхе Масвидаль и Камару Усман.
Vprognoze.ru 02:54
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
2,3K
Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Армия и оружие

В Германии расформировали роту отряда спецназа из-за экстремизма

Мир новостей 04 июля в 07:16
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Экономика

В России сократилось количество инвестпроектов США

США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
75
Авто

На продажу в Уфе выставили 50 автомобилей должников

Аукцион по продаже автомобилей должников состоятся 3 августа нынешнего года в Уфе. Принять участие в торгах могут все желающие.
Тарантас Ньюс 00:53
7
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
5
Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
304
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
4,1K
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
78
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
6
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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Авто

Полноприводная Mazda 3 получила 231-сильный мотор

Самая мощная полноприводная Mazda 3 получила 2,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом SKYACTIV-G Turbo, мощность которого достигает 231 л.с. и 420 Нм.
За рулем 02:45
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
448
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
3,4K
Общество

Ученые Китая назвали самые опасные позы для сна

Китайские ученые выяснили, какие позы могут быть опасными во время сна, в частности, в дальнейшем спровоцирует проблемы с позвоночником.
Народные новости 04 июля в 10:28
11
Экономика

В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов

Поправки затронут российские группы компаний, в структуре которых есть иностранные субхолдинги, а также иностранных инвесторов в российскую экономику, говорят налоговые консультанты.
РБК вчера в 23:00
1
Футбол

«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Саутгемптона» в поединке английской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 02:10
Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее заявления о ПДД

BFM.ru 02:50
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Происшествия

ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
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