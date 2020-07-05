Путешествия

Lenta.ruLenta.ruСтоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Business FM со ссылкой на туроператоров.
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с чего всё началось

Двухнедельный отдых на юге России по цене московской квартиры

Больше всего не повезло тем, кто привык отдыхать с комфортом. Качественные отели Кубани и Крыма уже подняли цены в связи с ажиотажным спросом. По данным «Интерфакса», многие гостиницы в июле полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.
BFM.ru04 июля в 22:33

Подробнее о событии

Туроператоры подсчитали стоимость пятизвездочного отдыха на курортах России

Москва 24вчера в 23:18

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Lenta.ruвчера в 11:20

В Крыму есть места, где можно отдохнуть по цене квартиры в Москве

НТВвчера в 16:23

Стоимость поездки в Крым сравнили с ценой московской квартиры

News.ruвчера в 15:09

В Крыму нашли места, где отдых обойдётся в стоимость московской квартиры

Life.ruвчера в 14:05

Насколько в этом году подорожали отели на юге России?

BFM.ruвчера в 14:42

Стоимость элитного отдыха в Крыму сравнили с приобретением квартиры в Москве

Известиявчера в 20:48
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Здоровье

Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу

Изменения, отражающиеся на качестве работы, и, следовательно, на здоровье пациентов, Сафронов связывает с назначением на должность главного врача 4-й городской Дмитрия Пупынина.
Orenday.ru 00:43
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
1,6K
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
1,9K
Энергетика

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.
RT на русском 01:05
Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
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Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M41 получит аккумулятор емкостью 6800 мАч

Политическая Экспертиза вчера в 03:39
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Экономика

К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.
Российская газета 04 июля в 23:00
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру

Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
7
Киберспорт

В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla

CyberSport.ru вчера в 17:02
7
Общество

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 13:19
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
РБК 03 июля в 21:22
1
Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

ToDay News Ufa вчера в 14:26
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Здоровье

Сахалинские депутаты просят финансировать лечение детской спинальной мышечной атрофии из федерального бюджета

Сегодня на заседании совета областной думы депутаты поддержали обращение севастопольского законодательного собрания к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу финансового обеспечения лечения редкого (орфанного) заболевания — детской спинальной мышечной атрофии.
Сахалин.Инфо 00:25
Происшествия

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК 00:35
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Армия и оружие

Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»

Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
79
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 04 июля в 08:40
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
53
Общество

В Гидрометцентре рассказали об опасности погоды в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле.
RT на русском вчера в 22:15
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
1
Общество

Сергей Наумов покидает пост зампреда правительства Сахалинской области

Глава региона поблагодарил Сергея Наумова за плодотворную совместную работу и достигнутые положительные результаты.
РИА Сахалин-Курилы 01:05
Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД

РИА Новости вчера в 17:49
30
Армия и оружие

Украина провела наиболее масштабные за последние годы военные учения

Актуальные Новости 04 июля в 11:20
9
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
875
Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
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