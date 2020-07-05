Путешествия
Lenta.ruСтоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Business FM со ссылкой на туроператоров.
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с чего всё началось
Больше всего не повезло тем, кто привык отдыхать с комфортом. Качественные отели Кубани и Крыма уже подняли цены в связи с ажиотажным спросом. По данным «Интерфакса», многие гостиницы в июле полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.BFM.ru04 июля в 22:33
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Здоровье
Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу
Изменения, отражающиеся на качестве работы, и, следовательно, на здоровье пациентов, Сафронов связывает с назначением на должность главного врача 4-й городской Дмитрия Пупынина.
Orenday.ru 00:43
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Энергетика
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.
RT на русском 01:05
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит аккумулятор емкостью 6800 мАч
Политическая Экспертиза вчера в 03:39
Экономика
К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.
Российская газета 04 июля в 23:00
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру
Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
Киберспорт
В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
CyberSport.ru вчера в 17:02
Общество
Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
РБК 03 июля в 21:22
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
ToDay News Ufa вчера в 14:26
Здоровье
Сахалинские депутаты просят финансировать лечение детской спинальной мышечной атрофии из федерального бюджета
Сегодня на заседании совета областной думы депутаты поддержали обращение севастопольского законодательного собрания к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу финансового обеспечения лечения редкого (орфанного) заболевания — детской спинальной мышечной атрофии.
Сахалин.Инфо 00:25
Армия и оружие
Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»
Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 04 июля в 08:40
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
Общество
В Гидрометцентре рассказали об опасности погоды в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле.
RT на русском вчера в 22:15
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Общество
Сергей Наумов покидает пост зампреда правительства Сахалинской области
Глава региона поблагодарил Сергея Наумова за плодотворную совместную работу и достигнутые положительные результаты.
РИА Сахалин-Курилы 01:05
Шоу-бизнес
Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
РИА Новости вчера в 17:49
Армия и оружие
Украина провела наиболее масштабные за последние годы военные учения
Актуальные Новости 04 июля в 11:20
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
Политика
Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07