Общество

КомиОнлайнКомиОнлайнКоми по-прежнему в первой десятке регионов по количеству заболевших коронавирусом

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (+2957), Подмосковье (+611), Петербурге (+253) и Дагестане (+113). В России всего зарегистрировано 68 622 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, при этом за весь период выписано по выздоровлению по России – 5 281.
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Путешествия

Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет

"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
2,6K
Здоровье

Восьмой человек скончался от коронавируса в Нижегородской области

Уже восьмой человек скончался в Нижегородской области, заразившись коронавирусной инфекцией.
В Городе N 04:00
6
Экономика

Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей

Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна вчера в 15:46
2
Футбол

Неймар пойдёт на понижение зарплаты, если решит перейти в «Барселону»

Если клубы сумеют договориться, то бразилец будет вынужден пойти на существенное понижение в зарплате.
Metaratings 03:34
Космос

Телескоп Хаббл встретит 30-летие на орбите

Незаменимый ветеран Руководитель миссии "Хаббл" Института исследований космоса с помощью космического телескопа Томас Браун рассказал РИА Новости, что телескоп имеет в общей сложности шесть гироскопов, из которых обычно он использует три, но может продолжать делать научные наблюдения даже с одним.
РИА Новости 02:13
Финансы

ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ТАСС 03:18
77
Общество

В России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
1
Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
1,6K
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском вчера в 11:23
90
Общество

За сутки коронавирусом в Воронежской области заразились 30 человек

Оперштаб в пятницу, 24 апреля подтвердил 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области.
Kursk.com 03:13
45
Общество

Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране

В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
74
Общество

Магазины в России вводят ограничения для покупателей

Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
232
Общество

Ещё одно лекарство от коронавируса не прошло клинические испытания

Ранее Лайф сообщал, что в Китае провели испытания эффективности при лечении коронавирусной инфекции популярного в России препарата "Арбидол".
Life.ru вчера в 17:44
2
Футбол

ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА

22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
МонаВиста 22 апреля в 13:59
1
Экономика

Путин поручил выделить предпринимателям деньги на зарплаты из бюджета

Президент Владимир Путин поручил кабмину оказать предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, финансовую поддержку из госбюджета на неотложные нужды, включая выплату зарплат.
News.ru 04:28
4
Общество

Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
1K
Футбол

Лунёв: считаю Гончаренко гением

Чемпионат вчера в 19:47
Общество

Москву не станут украшать к 1 Мая

«С учётом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 мая», — приводит Интерфакс слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
RT на русском 04:29
2
Политика

В Финляндии удивлены заявлением Следкома России об умерщвлении финнами советских военнопленных в газовых камерах

У директора Национального архива Финляндии вызвало удивление и количество погибших мирных жителей в финских лагерях на территории Советской Карелии, которое указал в своем заявлении Следком РФ.
Столица на Онего 03:28
2
Происшествия

В Курске скончалась четвёртая пациентка с подтверждённым коронавирусом

Ранее в регионе сообщали о четырёх скончавшихся пациентах с подтверждённым коронавирусом.
REGNUM 04:20
Политика

Донецку вернули название Сталино на три дня в году

Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
3
Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
87
Происшествия

На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке

Контент порнографического характера был показан во время дистанционного урока в одной из школ Южно-Сахалинска, который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom: инцидентом заняли местные следователи, а власти рекомендуют учителям и родителям принять "необходимые меры безопасности", чтобы избежать подобных случаев.
РИА Новости 01:19
21
Футбол

Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе

Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,4K
Политика

Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга

Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности.
РИА Новости 04:23
395
Политика

США оценивают вероятность использования коронавируса в качестве оружия

Министерство обороны США и спецслужбы оценивают возможность применения третьими странами биологического оружия с использованием коронавируса.
ФАН 04:38
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
14
Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
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