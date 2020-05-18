Общество

КоммерсантъКоммерсантъК объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми

Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми. Как сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров, регионы имеют тесные связи.
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с чего всё началось

Рабочая группа по слиянию Архангельской области с НАО предложила включить в регион и Коми

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".
ТАССвчера в 09:25

Подробнее о событии

Вице-спикер Епифанова не считает нужным привлекать Коми к процессу объединения регионов

ТАССвчера в 14:39

Федеральные СМИ: к Архангельской области и НАО предложили присоединить Республику Коми

Регион 29вчера в 13:09

Жители НАО создали петицию против объединения региона с Архангельской областью

Новости Архангельска 29.ru17 мая в 16:05

Брак по расчёту: какими были отношения Архангельской области и НАО в последние годы?

Бизнес-класс Архангельсквчера в 07:48

СРО «Союз профессиональных строителей» подтвердил готовность обсуждать объединение Архангельской области и НАО

Эхо Севера18 мая в 05:16

Жители Ненецкого округа: Мы не хотим в Архангельскую область

Rusnord18 мая в 01:07

Коми предложили включить в объединенный арктический регион

РИА Новостивчера в 13:05
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

BFM.ru вчера в 10:39
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Общество

Минобороны Японии проверяет кражу хакерами данных о новейших ракетах

По информации газеты Asahi, хакеры могли заполучить информацию об эксплуатационных характеристиках гиперзвуковых ракет, разосланных министерством обороны Японии нескольким потенциальным подрядчикам для разработки прототипа.
REGNUM 00:02
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 18 мая в 02:50
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Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
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Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru вчера в 09:53
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Происшествия

В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета вчера в 10:59
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко произвела фурор в облегающих лосинах

Снимок в узких леопардовых лосинах удивил даже ее.
7Дней.ру вчера в 21:00
Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
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Армия и оружие

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи.
Lenta.ru 18 мая в 05:20
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Футбол

«Зенит» предложил Кокорину новый контракт

Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru вчера в 06:07
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век вчера в 08:44
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
Инфорос вчера в 04:37
Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
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Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости вчера в 15:38
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Общество

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб.
РИА Новости вчера в 04:59
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Шоу-бизнес

Почему бывшая возлюбленная Ивана Жидкова не дает ему видеться с сыном

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Экономика

Валерий Соловей: Летом рубль рухнет до 110 за доллар. Это я знаю точно

Политолог уверен, что девальвация неизбежна. По его информации, обвал курса рубля согласован с Путиным и случится уже летом.
Собеседник вчера в 01:08
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В Энгельсе обрушился лестничный пролет в доме, пострадал один человек

РЕН ТВ 00:59
Происшествия

В Уфе на автобусной остановке двухлетний малыш потерял свою маму

В Уфе на автобусной остановке на ул. А. Невского двухлетний малыш потерял свою маму.
Башинформ вчера в 12:15
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Космос

Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными

Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
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Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru вчера в 02:27
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Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом

RT на русском 00:55
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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Общество

Кембриджский университет не планирует очных лекций до лета 2021 года

Кембриджский университет не планирует возобновлять очные лекции для студентов до лета 2021 года в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Гаджеты

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
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Как работают Яндекс.Новости?
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