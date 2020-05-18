Политика
ИзвестияКоми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области
Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров 19 мая.
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с чего всё началось
Участники рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) «практически единогласно» отмечают «крайне негативные настроения» жителей к объединению с Архангельской областью, сообщила пресс-служба администрации региона.Коммерсантъ10:38
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Жители НАО создали петицию против объединения региона с Архангельской областью
Новости Архангельска 29.ru17 мая в 16:05
Брак по расчёту: какими были отношения Архангельской области и НАО в последние годы?
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
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Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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