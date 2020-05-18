с чего всё началось

Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров 19 мая.

Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области

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