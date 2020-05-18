Политика

ИзвестияИзвестияКоми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области

Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Матвей Чупров 19 мая.
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с чего всё началось
Участники рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) «практически единогласно» отмечают «крайне негативные настроения» жителей к объединению с Архангельской областью, сообщила
 пресс-служба администрации региона.
Коммерсантъ10:38

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Коми предложили включить в объединенный арктический регион

РИА Новости13:05

Жители НАО создали петицию против объединения региона с Архангельской областью

Новости Архангельска 29.ru17 мая в 16:05

Брак по расчёту: какими были отношения Архангельской области и НАО в последние годы?

Бизнес-класс Архангельск07:48

Ирина Чиркова: При обсуждении объединения области и округа требуем учитывать мнение оппозиции

Rusnord02:47

СРО «Союз профессиональных строителей» подтвердил готовность обсуждать объединение Архангельской области и НАО

Эхо Северавчера в 05:16

Губернатор, которого не любит Кремль, избежит слияния регионов

URA.Ru17 мая в 22:00

Федеральные СМИ: к Архангельской области и НАО предложили присоединить Республику Коми

Регион 2913:09
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Общество

Режим самоизоляции в Коми будет продлен до 29 мая

Режим самоизоляции в Коми будет продлен до 29 мая. Причиной тому стал существенный прирост больных коронавирусом в вахтовых бригадах.
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Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
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Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
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На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Происшествия

Во Франции задержали лидера «желтых жилетов»

Во Франции задержали лидера движения «желтых жилетов» Эрика Друэ за применение насилия против несовершеннолетнего.
Lenta.ru 13:10
Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
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Общество

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
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Происшествия

Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым

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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Здоровье

Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь.
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Общество

Главный сценарист The Witcher 3 высказался об отдельной игре про Цири

Российская газета вчера в 09:59
Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
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Армия и оружие

Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше

Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
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Общество

У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
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Происшествия

В Оренбуржье задержан глава Светлинского района

Главу Светлинского района подозревают в вымогательстве взятки в 200 тысяч рублей.
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Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Архангельская область
Область в России
Субъект Российской Федерации на севере Европейской части России, вхоящая в Северо-Западный федеральный округ. Архангельская область является крупнейшим субъектом Российской Федерации в европейской части России и крупнейшей областью в Европе, превосходя по территории такие крупные государства, как Франция и Испания.
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