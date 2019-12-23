Экономика

КомиОнлайнКомиОнлайнКоми заняла 39-е место по уровню закредитованности населения

В среднем с начала года долг каждого экономически активного жителя республики вырос более чем на 36 тысяч рублей. По сообщению «РИА Новости», эксперты присвоили Коми 39-е рейтинговое место по уровню закредитованности населения (54,3 процента).
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Рейтинг регионов по уровню закредитованности населения — 2019

Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%).
РИА Новостивчера в 16:00

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Рейтинг регионов по уровню закредитованности населения — 2019

РИА Новостивчера в 16:00

Приморский край занял 15 место в рейтинге по уровню закредитованности населения России

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Чувашия названа в числе пяти наиболее закредитованных регионов России

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Каждый житель Тверской области должен банкам 198,5 тысяч рублей

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Ямал возглавил список регионов России с самой высокой долговой нагрузкой

Муксун.fm00:29

Рост закредитованности населения: более 60% саратовцев должны деньги банкам

Репортер6400:03
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Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

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Lenta.ru 09:04
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Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
Политика

На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

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Политика

Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
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Как защитить поджелудочную от панкреатита в новогодние праздники

Специалист советует в канун новогодних праздников выделить время и пройти обследование, если вы не представляете жизни без деликатесов.
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Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Ореанда-Новости 09:26
Армия и оружие

Посольство ответило на слова Джонсона о российских самолетах

Джонсон накануне своего визита 21 декабря в Эстонию сообщил, что британские военно-воздушные силы, совершив 21 вылет, перехватили 56 российских самолетов, пролетавших в небе над Эстонией.
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Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

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Происшествия

Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией

Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
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Парламентская газета 08:48
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«Локомотив-Кубань» победил «Химки»

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Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Газета.Ru 09:29
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Какие страны быстрее всего росли в этом десятилетии

Быстрее всего в 2010-е гг. росла экономика Эфиопии, выявило исследование Financial Times.
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Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
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Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
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Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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В Китае начались продажи новых Super SIM-карт

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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
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Врачи разрешили гипертоникам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь

Кардиологи не возражают, если гипертоники выпьют в новогоднюю ночь один-два бокала шампанского.
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Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
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Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
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Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Общество

В России проходят учения по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
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Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
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Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Спорт БИЗНЕС Online 14:21
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