Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%).

с чего всё началось

В среднем с начала года долг каждого экономически активного жителя республики вырос более чем на 36 тысяч рублей. По сообщению «РИА Новости», эксперты присвоили Коми 39-е рейтинговое место по уровню закредитованности населения (54,3 процента).

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