Экономика
КомиОнлайнКоми заняла 39-е место по уровню закредитованности населения
В среднем с начала года долг каждого экономически активного жителя республики вырос более чем на 36 тысяч рублей. По сообщению «РИА Новости», эксперты присвоили Коми 39-е рейтинговое место по уровню закредитованности населения (54,3 процента).
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с чего всё началось
Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%).РИА Новостивчера в 16:00
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Энергетика
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Политика
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Визит президента России Владимира Путина в Крым представители Киева назвали "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
Здоровье
Как защитить поджелудочную от панкреатита в новогодние праздники
Специалист советует в канун новогодних праздников выделить время и пройти обследование, если вы не представляете жизни без деликатесов.
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Армия и оружие
Посольство ответило на слова Джонсона о российских самолетах
Джонсон накануне своего визита 21 декабря в Эстонию сообщил, что британские военно-воздушные силы, совершив 21 вылет, перехватили 56 российских самолетов, пролетавших в небе над Эстонией.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Происшествия
Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией
Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о донорстве органов
Министерство здравоохранения РФ подготовило законопроект, впервые устанавливающий в стране основные принципы донорства человеческих органов для трансплантации.
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» победил «Химки»
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Политика
Какие страны быстрее всего росли в этом десятилетии
Быстрее всего в 2010-е гг. росла экономика Эфиопии, выявило исследование Financial Times.
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Гаджеты
В Китае начались продажи новых Super SIM-карт
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Здоровье
Врачи разрешили гипертоникам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь
Кардиологи не возражают, если гипертоники выпьют в новогоднюю ночь один-два бокала шампанского.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк проведёт Новый год в клинике
Известно, что родные очень просили забрать Анастасию на несколько дней домой, чтобы она встретила праздники с семьёй.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Общество
В России проходят учения по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Хоккей
Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ
Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).