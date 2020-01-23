с чего всё началось

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев. Он связал отъезд с доследственной проверкой видеоролика Долгополова на предмет оскорбления чувств верующих.

Гаджеты Samsung в РФ начала продажу красного смартфона Samsung Galaxy A51 На прошлой неделе, Galaxy A51 начали предлагать в двух цветах — черном и белом, причем на рынок сразу вышли две модификации — 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей и 6/128 ГБ за 22 990 рублей.

Политика Елизавета II подписала закон о Brexit Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.

Политика Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.

Экономика Лондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере $900 млн.

Общество Названы провоцирующие онкологию привычки Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Гаджеты МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб. Каждая из 31 тыс. лицензий могла обойтись министерству почти в 6 тыс. руб. Это дешевле, чем Windows, при этом для госорганов зачастую важнее безопасность, чем решение сложных технических задач, указывают эксперты.