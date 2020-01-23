с чего всё началось

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев. Он связал отъезд с доследственной проверкой видеоролика Долгополова на предмет оскорбления чувств верующих.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, сообщается на сайте Кремля.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Спорт Ремастер Wasteland выйдет уже 25 февраля Разработчики из студии inXile Entertainment объявили, что Wasteland Remastered выйдет уже 25 февраля на PC (Steam, GOG и Windows Store) и Xbox One.

Политика Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Происшествия Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Гаджеты Ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook Pro приехали в Россию Бренд Honor в Москве презентацию, на которой представил не только свои новые умные часы Honor MagicWatch 2, но и пару ноутбуков — MagicBook 14 и MagicBook Pro.

Происшествия В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.