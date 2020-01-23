Общество
BFM.ruКомик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев. Он связал отъезд с доследственной проверкой видеоролика Долгополова на предмет оскорбления чувств верующих.
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с чего всё началось
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.Ведомости01:59
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