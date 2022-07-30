ИзвестияКомик высмеял планы Пелоси на Тайване и сравнил их с действиями нетрезвой женщиныВедущий американской сатирической программы The Daily Show Тревор Ной высмеял недальновидный план спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань.РИА НовостиВыпуск размещен на YouTube-канале программы.Lenta.ruВ Минобороны Китая предупредил о военном ответе США в случае визита Пелоси на Тайвань.Комсомольская правдаОфициальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияОбщественная служба новостейLife.ruПолитика СегодняГазета.RuЯмал-МедиаЭкономика сегодняREGNUMАргументы и ФактыФАНКомсомольская правдаПодробнее о событииАмериканский комик Ной рассказал шутку о пьяной женщине в связи с решением Пелоси посетить ТайваньКомсомольская правда15:47В США сравнили желание Пелоси посетить Тайвань с поведением пьяной женщиныREGNUM14:18Комик из США Ноа отреагировал на планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщинуLife.ru14:50Ведущий Daily Show высмеял намерение Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяных женщинФАН14:23Комик из США Ной вспомнил шутку про пьяную женщину после решения Пелоси посетить ТайваньГазета.Ru15:19Комик из США Тревор Ной высмеял планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщинуLenta.ru14:08Комик из США Ной вспомнил шутку про пьяную женщину после решения Пелоси посетить ТайваньРИА Новости13:49Показать ещёОценить180Поделиться