Будьте в Плюсе

Комик высмеял планы Пелоси на Тайване и сравнил их с действиями нетрезвой женщины

Ведущий американской сатирической программы The Daily Show Тревор Ной высмеял
 недальновидный план спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань.
РИА Новости
Выпуск размещен на YouTube-канале программы.
Lenta.ru
В Минобороны Китая предупредил о военном ответе США в случае визита Пелоси на Тайвань.
Комсомольская правда
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
РИА Новости

Подробнее о событии

Американский комик Ной рассказал шутку о пьяной женщине в связи с решением Пелоси посетить Тайвань
Комсомольская правда15:47
В США сравнили желание Пелоси посетить Тайвань с поведением пьяной женщины
REGNUM14:18
Комик из США Ноа отреагировал на планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину
Life.ru14:50
Ведущий Daily Show высмеял намерение Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяных женщин
ФАН14:23
Комик из США Ной вспомнил шутку про пьяную женщину после решения Пелоси посетить Тайвань
Газета.Ru15:19
Комик из США Тревор Ной высмеял планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину
Lenta.ru14:08
Комик из США Ной вспомнил шутку про пьяную женщину после решения Пелоси посетить Тайвань
РИА Новости13:49

Интересное

Прибывшие в Северную Македонию на учения НАТО британские военные избили мужчину в баре

Британские десантники, участвовавшие в учениях НАТО в Северной Македонии, избили мужчину в ресторане в центре Скопье.
ТАСС11:17

Украинские войска забросали центр Донецка противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»

Украинские войска забросали центр Донецка противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости15:43

Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте.
РИА Новости15:48

Представитель Гутерреша Хак сообщил о готовности ООН расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных.
РИА Новости09:20

Президент США Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус

Президент США Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, он возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил лечащий врач Кевин О'Коннор.
РИА Новости14:41

Президент Украины Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР

Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики.
РИА Новости16:11

«Ведомости»: OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за €1

Немецкая компания OBI подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети магазинов OBI.
ТАСС13:04

Глава НАСА Нельсон раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей

Глава НАСА Билл Нельсон подверг критике Китай за непредоставление данных о траекториях полетов ракет-носителей.
РИА Новости16:25

Группа «Кровосток» отменила концерт в Москве накануне выступления

Организаторы концерта и представители площадки не комментировали ситуацию. «Кровосток» появился в Москве в 2003 году.
Газета Культура11:49