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REGNUMКомиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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с чего всё началось
Российский стендап-комик Александр Долгополов на своей странице в Instagram рассказал подписчикам о том, что полиция заинтересовалась его творчеством.АМИТЕЛвчера в 21:43
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Полиция заинтересовалась комиком Александром Долгополовым, шутившим про религию и политику
Московский Комсомолец03:00
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