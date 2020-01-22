Общество

REGNUMREGNUMКомиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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с чего всё началось
Российский стендап-комик Александр Долгополов на своей странице в Instagram
 рассказал подписчикам о том, что полиция заинтересовалась его творчеством.
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