Общество

REGNUMREGNUMКомиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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с чего всё началось
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что российский комик Александр Долгополов обратился к своим подписчикам в Instagram
, где рассказал, что им заинтересовалась полиция после выступления в петербургском баре.
Невские Новости06:13

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Адвокат Долгополова прокомментировал интерес полиции к комику

Петербургский дневник06:50

Дело комика Александра Долгополова передано в Следственный комитет

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Znak.com07:03

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КП - Санкт-Петербург06:09

МВД: проверка выступления комика Александра Долгополова связана с жалобой на оскорбление чувств верующих

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Фонтанка.Ру07:33

Названа причина проверки выступления стендапера Долгополова

Московский Комсомолец06:58
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