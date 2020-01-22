Общество
REGNUMКомиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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с чего всё началось
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что российский комик Александр Долгополов обратился к своим подписчикам в Instagram, где рассказал, что им заинтересовалась полиция после выступления в петербургском баре.Невские Новости06:13
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В Петербурге приостановили продажу билетов на выступления комика Долгополова
КП - Санкт-Петербург06:09
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Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.