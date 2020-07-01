Политика
ТАССКомиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме пригрозили проверить противоречивый материал о Ржевском мемориале
Московский Комсомолец09:24
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Общество
Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян
Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, за поправки к Конституции России проголосовали более 71% избирателей.
RT на русском 15:21
Кино
Солист Shortparis сыграет Маяковского в новом фильме Козловского
Российский музыкант Николай Комягин, солист группы Shortparis, исполнит роль Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского "Карамора".
ТАСС вчера в 08:51
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
Шоу-бизнес
Кети Топурия впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Ранее Топурия встречалась с Алексеем Долматовым, более известным как рэпер Гуф.
Пятый канал вчера в 10:04
Общество
В Мосгоризбиркоме назвали голосование по поправкам легитимным
Голосование по поправкам к Конституции России в Москве состоялось, его можно признать легитимным.
Известия 17:15
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
В среду завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось беспрецедентно долго – неделю.
Взгляд.ру 17:20
Футбол
Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ
"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:23
Политика
В Госдуме осудили запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение латвийских властей запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском вчера в 11:21
Общество
В Петербурге более 80% голосов отдано за поправки к Конституции
Виктор Миненко Дарья Драи © ИА REGNUM "По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 80,92% внесенных в списки участников голосования зарегистрированных в Санкт-Петербурге", — заявил Миненко.
REGNUM 16:55
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Экономика
Tesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире
Компания Илона Маска Tesla обогнала Toyota по рыночной капитализации и стала самым дорогим автопроизводителем в мире, пишет Bloomberg.
Дождь 15:49
Армия и оружие
«Теперь их не узнать»: что сделали с новейшими танками Т-14
В корпорации "Уралвагонзавод" заявили, что новейшая техника полностью изучена и все недостатки устранены.
РИА Новости 01:00
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Для устранения уязвимости операционной системы Windows 10 компания Microsoft выпустила срочный внеочередной апдейт.
ToDay News Ufa 14:19
Политика
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
Общество
В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
РБК 17:14
Наука
Ученые объяснили, как морские птицы путешествуют по воздуху и воде
Крылья морских видов отражают, как предпочитает охотиться птица: парить в воздухе и только иногда резко нырять за добычей (в таком случае крылья будут длинными) или проводить большую часть времени в воде (у таких видов крылья гораздо короче).
Naked Science 10:49
Футбол
Новиков: Переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков дал краткий комментарий по итогам матча против "Сочи" (1:1).
LiveSport.ru 16:41
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК вчера в 15:07
Культура
Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин
Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 09:02
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Общество
В Москве камеры зафиксировали возможный вброс на одном из участков
Камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на одном из участков в Москве, подсчет голосов на участке приостановлен, сообщается в телеграм-канале Мосгоризбиркома.
РИА Новости 17:41
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Общество
The Last of Us: Part II могла стать игрой с открытым миром – Нил Дракманн рассказал о создании эксклюзива PlayStation 4
Srnsk 13:23
Политика
В США предлагают выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Стало известно, что сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил выкупить ЗРК С-400 российского производства у Турции.
ToDay News Ufa вчера в 15:39