Политика

ТАССТАССКомиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
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В ГД проверят публикацию «Медузы», где есть сравнения монумента во Ржеве со злым существом из книг о Гарри Поттере

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В Госдуме изучат противоречивую публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

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Московский Комсомолец09:24

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Говорит Москва06:48

Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

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Глава комиссии Госдумы пригрозил «Медузе» наказанием за статью о памятнике

REGNUM06:05
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение латвийских властей запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
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Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

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В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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