Политика
ТАССКомиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
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В Госдуме пригрозили проверить противоречивый материал о Ржевском мемориале
Московский Комсомолец09:24
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UfacityNews.ru 03:56
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С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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CyberSport.ru вчера в 12:50
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Центризбирком начал публиковать итоги голосования по поправкам к Конституции в целях максимальной открытости, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
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Bimru.ru вчера в 05:52
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