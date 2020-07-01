Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Футбол ЦСКА — Спартак 2:0 Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил травму в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

Политика Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии «Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он. 107

Армия и оружие В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. 4

Общество В ЦИК объяснили начало публикации итогов голосования по Конституции Центризбирком начал публиковать итоги голосования по поправкам к Конституции в целях максимальной открытости, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Армия и оружие Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия в 50 километрах от Сирта.

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Авто В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками. 3

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 32

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 34

Шоу-бизнес Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости. 27