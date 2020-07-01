Политика

ТАССТАССКомиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
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В Госдуме изучат противоречивую публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

РИА Новости07:00

В Госдуме пригрозили проверить противоречивый материал о Ржевском мемориале

Московский Комсомолец09:24

Госдума изучит противоречивый материал «Медузы» о Ржевском мемориале

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Говорит Москва06:48

Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

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Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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