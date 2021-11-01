Тестирование трассировки лучей для PS5 и Xbox Series в игре Ghostrunner

Если вы хотите узнать больше о киберпанк-платформере Ghostrunner, разработанном польским разработчиком One More Level совместно изданным 505 Games вам будет приятно узнать, что новая игра Ghostrunner, выпущенная в конце сентября на PlayStation 5 последнего поколения на консолях Xbox Series X | S, была подвергнута тщательному апгрейду командой Digital Foundry.