Российская балерина Анастасия Волочкова в рамках беседы с журналистами в понедельник, 1 ноября, сообщила, что восприняла период нерабочих дней как каникулы и намерена в ближайшее время отправиться на море.
Если вы хотите узнать больше о киберпанк-платформере Ghostrunner, разработанном польским разработчиком One More Level совместно изданным 505 Games вам будет приятно узнать, что новая игра Ghostrunner, выпущенная в конце сентября на PlayStation 5 последнего поколения на консолях Xbox Series X | S, была подвергнута тщательному апгрейду командой Digital Foundry.