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Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить депутата Марченко из партии

Комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить из партии депутата Госдумы Евгения Марченко, который проголосовал против принятия проекта федерального бюджета на 2021-2023 гг., сообщила
 пресс-служба партии.
Ведомости
По мнению ответственного секретаря комиссии Евгения Ревенко, Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую «трехлетку».
БИЗНЕС Online
Ревенко рассказал, что по итогам заседания фракции «Единой России» 25 октября было принято решение о единогласной поддержке бюджета.
RT на русском
Председатель партийной комиссии по этике Валентина Терешкова сообщила, что решение исключить Марченко из партии комиссия приняла единогласно.
Интерфакс

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