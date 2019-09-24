Политика

RT на русскомRT на русскомКомиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава комиссии Василий Пискарёв.
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Пост посольства США в Twitter признали агитацией на митинг в Москве

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Комиссия Госдумы назвала вмешательством в дела России твит посольства США

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План строительства ВСМ Москва — Казань хотят сократить втрое

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Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
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Запуск «Протона-М» с коммерческими спутниками отложили

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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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