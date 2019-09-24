Политика
RT на русскомКомиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава комиссии Василий Пискарёв.
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Происшествия
В Красноярском крае в лесу пропала семья из четырех человек
Российская газета 02:13
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК вчера в 04:52
Политика
США не пустили на Генассамблею ООН часть российской делегации
Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ведомости 04:18
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Гаджеты
Представлен Xiaomi Mi 9 Pro 5G за $519
Сегодня состоялась презентация Xiaomi. На ней уже представили флагманский Xiaomi Mi 9 Pro 5G.
The GEEK 03:58
Энергетика
Цены на бензин в России в августе выросли на 0,2%
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в августе выросли в среднем на 0,2%, а с начала текущего года — на 1,7%. Такие данные приводит 23 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 09:25
Интернет
Бывший сотрудник Microsoft объяснил причины багов в Windows 10
Бывший разработчик программного обеспечения Microsoft Джерри Берг в течение 15 лет работал над выпуском операционных систем Windows, таких как XP, Vista и 8. На своем Youtube-канале он объясняет, почему текущая Windows 10 с каждым новым обновлением содержит все больше ошибок.
Дни24 03:48
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Кино
Новый «Отряд самоубийц» по атмосфере будет отличаться от картины Дэвида Эйра
Сюжет второй части «Отряда самоубийц» рассказывает о новой команде суперзлодеев, подчиняющихся правительственному агенту Аманде Уоллер.
Актуальные Новости вчера в 10:22
Общество
Роскачество проверило детскую воду
Роскачество проверило детскую воду для малышей от нуля до трех лет 21 бренда.
Российская газета 01:00
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Общество
В Екатеринбурге назначили дату опроса по месту строительства храма
Депутаты Гордумы Екатеринбурга назначили опрос по месту строительства храма Святой Екатерины на 13 октября.
РБК 04:01
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей 22 сентября в 03:21
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи «нормандской четверки»
Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 03:56
Технологии
Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU вчера в 12:09
Культура
Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти»
Ушел из жизни Джей Майкл Мендел - продюсер мультипликации, известный по работе в таких легендарных проектах, как Симпсоны и Рик и Морти .
Znak.com 02:01
Политика
Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском вчера в 16:19
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Чебоксарах
Как сообщает РЕН ТВ, площадь пожара составила 9 кв. метров.
Говорит Москва 00:28
Политика
В Киеве указали на главную ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
По мнению экс-депутата Верховной рады Анны Герман, президенту Украины не стоило назначать на пост главы МИД "пронатовского" политика Вадима Пристайко.
Газета.Ru 03:54
Наука
Китайские врачи научились выращивать зубную эмаль
Ugpressa.ru вчера в 16:04
Культура
Лазарев расплакался на съемках передачи с Кудрявцевой
Лазарев не смог сдержать слез во время съемок программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
ФАН вчера в 15:08
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный вчера в 14:08
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Футбол
ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом года
Отмечается, что нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
VSE42.RU 01:23