В Государственной Думе прошло пятое заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

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