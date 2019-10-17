Политика
РИА НовостиКомиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
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с чего всё началось
В Государственной Думе прошло пятое заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.Государственная Дума РФ11:04
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Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
RT на русском 21:03
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской подал на развод
Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
ГлобалМСК.ру 10:30
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Футбол
Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»
Агент Лоренсо Мельгарехо, Хуан Апплеярд, поделился своими мыслями касательно будущего полузащитника в московском «Спартаке».
LiveSport.ru 15:25
Происшествия
Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку
Misanec.ru 14 октября в 19:59
Здоровье
Несколько травматологов уволились из челябинской больницы
Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.
АиФ Челябинск 00:43
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Энергетика
Киев завершил закачку газа в хранилища к зиме
Украина завершила процесс закачки природного газа в свои подземные хранилища, который будет использоваться в предстоящем отопительном сезоне.
ТАСС 06:55
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ вчера в 12:17
Наука
Чем нас лечат: псориаз. Зима близко
Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные состояния добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.
Индикатор 11:34
Наука
Козодои при миграционных перелетах учитывают фазы Луны
Кормятся козодои по ночам, выхватывая насекомых из воздуха. Они даже свои привычки питания меняют в зависимости от фазы Луны.
ГЛАС.RU вчера в 08:11
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Футбол
«Ахмат» победил «Локомотив» в молодежном первенстве
Sport24.ru 09:56
Политика
В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
РИА Новости 18:13
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском 09:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Коммерсантъ 10:20
Политика
Президент России встретится в Сочи с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября.
КП - Кубань 01:24
Армия и оружие
Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС 19:58
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в пакистанский Лахор
Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в пакистанский Лахор, где посетят многочисленные культурные мероприятия, об этом 17 октября сообщает Geo TV.
REGNUM 02:11
Общество
«Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах
Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 16:56
Наука
В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц
SciencePop 15 октября в 01:20
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19