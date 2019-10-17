Политика

РИА НовостиРИА НовостиКомиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
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с чего всё началось

Российские СМИ предоставили депутатам информацию о фактах иностранного вмешательства

В Государственной Думе прошло пятое заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Государственная Дума РФ11:04

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Депутаты Госдумы намерены уточнить местонахождения сотрудника посольства США

Коммерсантъ15:35

Комиссия Госдумы выявила в нескольких СМИ нарушения законодательства

RT на русском13:31

Депутаты нашли нарушения у «Медузы», «Русской службы Би-би-си» и «Радио Свобода»

Интерфакс11:52

Комиссия Госдумы заявила о нарушениях законодательства со стороны «Медузы» и «Би-би-си»

Газета.Ru12:03

Комиссия ГД нашла нарушения законодательства со стороны Meduza, Би-би-си и «Радио свобода»

ТАСС11:55

Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

РИА Новости12:16

«Медузу», «Радио Свобода» и BBC уличили в нарушении законодательства РФ

ФАН12:19
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Политика

Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
RT на русском 21:03
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
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Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
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Армия и оружие

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Взгляд.ру 09:56
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
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Киев завершил закачку газа в хранилища к зиме

Украина завершила процесс закачки природного газа в свои подземные хранилища, который будет использоваться в предстоящем отопительном сезоне.
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Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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