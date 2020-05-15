Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руКомиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей NYT и FT

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с требованием принять меры по факту публикации недостоверных сведений о смертности от коронавируса в России в изданиях Financial Times и The New York Times.
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Комиссия Думы обратилась в ГП из-за статей NYT и FT о смертности от коронавируса в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила Генпрокуратуру РФ принять меры прокурорского реагирования по факту публикации недостоверных материалов в Financial Times и The New York Times о занижении смертности от коронавируса в РФ.
ТАСС08:53

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Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за материалов NYT и FT о смертности от коронавируса

Коммерсантъ08:56

Генпрокуратуру попросили проверить статьи FT и NYT о занижении в РФ смертности от COVID-19

Интерфакс08:55

Комиссия Госдумы просит Генпрокуратуру дать оценку фейкам СМИ по COVID-19

REGNUM08:25

Комиссия Госдумы обратилась в ГП из-за публикаций о COVID-19 в России

РИА Новости08:51

Почему США и Британию раздражает российская статистика по коронавирусу

Российская газета08:41

Комиссия Думы обратилась в ГП из-за статей NYT и FT о смертности от коронавируса в России

ТАСС08:53

Депутаты Госдумы попросили прокуратуру проверить интернет-издания, опубликовавшие новости по статьям западной прессы

Эхо Москвы12:03
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

В Министерстве науки и высшего образования считают, что близкие отношения между студентами и преподавателями недопустимы и наносят вред репутации российского образования.
Интерфакс 11:32
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Политика

Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские космические силы разрабатывают ракету, которая движется со скоростью в 17 раз быстрее, чем все существующие.
Ведомости 15:11
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Общество

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы.
Lenta.ru 16:28
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Политика

Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у страны есть "серьезные доказательства" причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
РЕН ТВ 01:31
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам

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РИА Новости 15:40
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

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Общество

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:00
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
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Общество

Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом).
РБК 16:02
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Футбол

Сезоны Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены досрочно

Команды, которые заняли первое и второе место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ в следующем сезоне смогут сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:05
Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
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Футбол

«Спартак» выкупил Александра Соболева

REGNUM 17:33
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Последние 11 дней медики фиксируют лишь незначительный прирост новых случаев.
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
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Общество

Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
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Apple сделает новые iPad недорогими планшетами

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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
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Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
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В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест

«Мамедов против домашнего ареста не возражал», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
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В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат.
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Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии

10 мая в Минпросвещения сообщили, что совместно с Роспотребнадзором подготовили требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
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Актриса Мэри-Кейт Олсен и бизнесмен, брат экс-президента Франции Оливье Саркози сообщили, что приняли решение развестись.
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Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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