Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила Генпрокуратуру РФ принять меры прокурорского реагирования по факту публикации недостоверных материалов в Financial Times и The New York Times о занижении смертности от коронавируса в РФ.

с чего всё началось

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с требованием принять меры по факту публикации недостоверных сведений о смертности от коронавируса в России в изданиях Financial Times и The New York Times.

Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей NYT и FT

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 429

Общество Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями В Министерстве науки и высшего образования считают, что близкие отношения между студентами и преподавателями недопустимы и наносят вред репутации российского образования. 987

Политика Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты» Президент США Дональд Трамп заявил, что американские космические силы разрабатывают ракету, которая движется со скоростью в 17 раз быстрее, чем все существующие. 133

Политика Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у страны есть "серьезные доказательства" причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году. 174

Общество Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК. 36

Общество Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 594

Общество Глава ВОЗ предупредил о возможном последствии COVID-19 для детей Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом). 9

Футбол Сезоны Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены досрочно Команды, которые заняли первое и второе место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ в следующем сезоне смогут сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Общество Что случилось за день. Главные новости РБК Последние 11 дней медики фиксируют лишь незначительный прирост новых случаев.

Общество Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров). 2,7K

Общество «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом. 300

Спорт В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат.