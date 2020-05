Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с требованием принять меры по факту публикации недостоверных сведений о смертности от коронавируса в России в изданиях Financial Times и The New York Times.

