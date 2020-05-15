Коронавирус
Взгляд.руКомиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей NYT и FT
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с требованием принять меры по факту публикации недостоверных сведений о смертности от коронавируса в России в изданиях Financial Times и The New York Times.
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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила Генпрокуратуру РФ принять меры прокурорского реагирования по факту публикации недостоверных материалов в Financial Times и The New York Times о занижении смертности от коронавируса в РФ.ТАСС08:53
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