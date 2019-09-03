Политика
REGNUMКомиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM. Это будет уже второе заседание комиссии, оно возможно пройдет в закрытом режиме.
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После интервью «Комсомолке» посла США в России пригласили в Госдуму. Поговорить
Комсомольская правда12:10
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Авто
Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10
Автоновости дня вчера в 22:57
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 12-летней россиянки в Турции
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Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда
Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru 16:30
Авто
Lamborghini представил первый гибрид
Компания Lamborghini представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар Sian.
Somanyhorses 12:27
Здоровье
Учёные рассказали, почему северные народы реже болеют диабетом
Эксперты из Института цитологии и генетики СО РАН выяснили, что представители народов Крайнего Севера реже болеют сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако подвержены туберкулёзу и заражению паразитами.
Life.ru 10:08
Армия и оружие
В Балтийском море стартовали военно-морские учения НАТО
В Балтийском море стартовали военно-морские учения НАТО "Северные берега", которые продлятся до 19 сентября, сообщает пресс-служба альянса.
Sputnik Литва 15:00
Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Происшествия
Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево
Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Шереметьево и по ее итогам даст оценку действиям должностных лиц аэропорта.
РБК 13:38
Политика
Путин начинает визит в Монголию
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Монголию посвящен участию в торжественных мероприятиях.
Политика Сегодня вчера в 19:29
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Футбол
«Зенит» заявился на Лигу чемпионов
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».
Евро-футбол.ру 15:27
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Общество
Шахты возглавили рейтинг наиболее опасных городов России
Наименее безопасным среди российских городов, по мнению местных жителей, названы Шахты в Ростовской области, самым безопасным - Ейск в Краснодарском крае.
ТАСС 10:15
Происшествия
Калви просит СКР отпустить его на собрание инвесторов Baring Vostok
Защита основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви подала в Следственный комитет России ходатайство с просьбой разрешить Калви участвовать в ежегодном собрании инвесторов фондов Baring Vostok в Москве 25–26 сентября.
Ведомости 10:44
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Футбол
ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко
На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50
Политика
Рада направила законопроект о сокращении числа депутатов в КС
Верховная рада Украины направила в Конституционный суд законопроект об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.
RT на русском 12:03
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Игбун усилит „Динамо“ в завершающей стадии атаки»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о переходе в стан бело-голубых форварда «Уфы» Сильвестра Игбуна.
Матч ТВ 12:54
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Экономика
ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Российская газета 15:08
Футбол
Санчес объяснил, почему перешёл в «Интер»
Евро-футбол.ру 08:13
Футбол
Жирков – боец и профессионал. В 36 играет в основе «Зенита» и забивает
Вернулся в основу «Зенита», в концовке чемпионата отдал четыре голевые передачи и стал чемпионом России.
Бомбардир.ру 01 сентября в 13:59
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43