Политика

REGNUMREGNUMКомиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне

Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM. Это будет уже второе заседание комиссии, оно возможно пройдет в закрытом режиме.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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