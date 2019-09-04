Немецкое издание Deutsche Welle заявило об объективности своей работы и отвергло обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ, следует из ответа издания на запрос комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства. Копия документа опубликована на сайте Госдумы.

Deutsche Welle отвергла обвинения во вмешательстве в дела России

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