Общество
Вечерняя МоскваГосдуму заинтересовала раздача Жириновским денег на Красной площади
Поведение политика Владимира Жириновского, раздававшего деньги на Красной площади в Москве, рассмотрит комиссия Госдумы по этике. Об этом заявил депутат Отари Аршба. Напомним, в новогодние праздники Жириновский приехал на Манежную площадь, чтобы пообщаться с жителями столицы.
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Это просто хамство по отношению к людям. И, на мой взгляд, какое бы решение комиссия по этике не приняла, мир так устроен, что перед Петром и Павлом человек стоит один на один и отвечает за поступки самостоятельно. Это моя точка зрения, не партии.
— Александр Ющенко, российский политикАБН 07 января в 18:20
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В окружении Жириновского объяснили, зачем он раздавал деньги и чебуреки на Красной площади
URA.Ru07 января в 09:51
В Госдуме раскритиковали слова Жириновского о «крепостных и холопах»
Московский Комсомолец07 января в 18:26
Эксперты по этикету объяснили, почему Жириновский поступил безнравственно, раздавая деньги
Вечерняя Москва07 января в 09:03
Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет
Национальная служба новостей07 января в 03:58
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