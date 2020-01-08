Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГосдуму заинтересовала раздача Жириновским денег на Красной площади

Поведение политика Владимира Жириновского, раздававшего деньги на Красной площади в Москве, рассмотрит комиссия Госдумы по этике. Об этом заявил депутат Отари Аршба. Напомним, в новогодние праздники Жириновский приехал на Манежную площадь, чтобы пообщаться с жителями столицы.
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Александр Ющенко
Это просто хамство по отношению к людям. И, на мой взгляд, какое бы решение комиссия по этике не приняла, мир так устроен, что перед Петром и Павлом человек стоит один на один и отвечает за поступки самостоятельно. Это моя точка зрения, не партии.
— Александр Ющенко, российский политикАБН 07 января в 18:20

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В Госдуме оценили поведение Жириновского при раздаче денег на Красной площади

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Национальная служба новостей07 января в 03:58
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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