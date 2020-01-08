Это просто хамство по отношению к людям. И, на мой взгляд, какое бы решение комиссия по этике не приняла, мир так устроен, что перед Петром и Павлом человек стоит один на один и отвечает за поступки самостоятельно. Это моя точка зрения, не партии.

Поведение политика Владимира Жириновского, раздававшего деньги на Красной площади в Москве, рассмотрит комиссия Госдумы по этике. Об этом заявил депутат Отари Аршба. Напомним, в новогодние праздники Жириновский приехал на Манежную площадь, чтобы пообщаться с жителями столицы.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Происшествия Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.

Политика Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования украинскому президенту в связи с крушением пассажирского самолёта под Тегераном, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.

Экономика «Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов «Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов в 2019 г. До конце первого квартала 2021 г. ей предстоит перевезти для «Роснефти» 5,6 млн тонн за 6,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Общество РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.