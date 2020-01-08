Общество
РИА НовостиЖириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного. Об этом глава партии сообщил во время прогулки по ярмарке на Манежной площади, где он раздавал деньги присутствующим.
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Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна 06 января в 15:46
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Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет
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Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Армия и оружие
США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, — военный обозреватель «Новой газеты» Фельгенгауэр
США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, - считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.
Армия и оружие
Иран применил для удара по базам США ракеты малой дальности
Иран для нанесения ударов по американским базам применил жидкостные и твердотопливные ракеты, сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на американского военного эксперта.
Происшествия
В Иране четверг объявлен днем траура в связи с двумя трагедиями
Политика
Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.
Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном нового типа
Политика
В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.
Футбол
Фернандо не вернется в «Спартак»
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Футбол
«Аякс» хочет вернуть де Лихта
«Аякс» рассчитывает вернуть из «Ювентуса» защитника Маттайса де Лихта. Как сообщает A Bola, речь идёт об аренде до конца сезона 2019/2020.
Технологии
Российские компании потеряли на социальной инженерии 1,26 млрд рублей
По их данным, на методах социальной инженерии основываются 70% успешных атак.
Происшествия
В садоводстве под Петербургом погиб двухлетний мальчик
Двухлетний мальчик скончался в садоводстве Тосненского район Ленобласти.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Авто
В Сети появился концепт Lada Vesta Premium
Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
Шоу-бизнес
Фото располневшей Миллы Йовович на последнем месяце беременности
Последние дни беременности 44-летней Милле Йовович даются с трудом.
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
По мнению медиков, люди внезапно подвергаются серьезному беспокойству, которое угрожает вызвать некоторые психические и психологические заболевания, что чревато ухудшением не только качества жизни, но и негативным влиянием на физическое здоровье.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Карлос Гон впервые после бегства из Японии выступил на публике
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон 8 января провел в Бейруте первую пресс-конференцию после того, как сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии.
Авто
Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S
Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Авто
Эксперт рассказал, нужно ли прогревать двигатель в мороз
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
Нефть подешевела на данных о запасах в США
Цены на нефть снижаются на торгах в среду после первоначального роста на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке, давление на котировки, в том числе, оказывают данные о запасах в США.