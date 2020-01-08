Общество

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного. Об этом глава партии сообщил во время прогулки по ярмарке на Манежной площади, где он раздавал деньги присутствующим.
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Отари Аршба
Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна 06 января в 15:46

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Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

РИА Новости07:00

Жириновский объяснил раздачу денег на Красной площади «крепостным и холопам»

Lenta.ru07:53

Жириновский объяснил обращение к россиянам словом «холопы»

Московский Комсомолец07:18

Жириновский: в словах «холопы» и «крепостное право» нет ничего предосудительного

Газета.Ru07:10

Жириновский объяснил, почему назвал россиян «холопами и крепостными»

URA.Ruвчера в 17:10

Владимир Жириновский назвал эпизод с раздачей денег на Красной площади «вырванным из контекста»

Эхо Москвывчера в 15:03

Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет

Национальная служба новостейвчера в 03:58
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