Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного. Об этом глава партии сообщил во время прогулки по ярмарке на Манежной площади, где он раздавал деньги присутствующим.

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Политика Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.

Политика В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.

Футбол «Аякс» хочет вернуть де Лихта «Аякс» рассчитывает вернуть из «Ювентуса» защитника Маттайса де Лихта. Как сообщает A Bola, речь идёт об аренде до конца сезона 2019/2020.

Авто В Сети появился концепт Lada Vesta Premium Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.

Здоровье Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи По мнению медиков, люди внезапно подвергаются серьезному беспокойству, которое угрожает вызвать некоторые психические и психологические заболевания, что чревато ухудшением не только качества жизни, но и негативным влиянием на физическое здоровье.

Спорт МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.

Происшествия Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.

Финансы Курс евро опустился ниже 68 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.