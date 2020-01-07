Общество
РИА НовостиКомиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба. Лидер ЛДПР активно посещал на новогодних каникулах ярмарки и места народных гуляний.
Читать в источнике
Оценить3730
Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет
Национальная служба новостей03:58
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Политика
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после публикации сообщений о визите Путина
Социальная сеть Twitter без объяснения причин заблокировала аккаунт пресс-службы президента Сирии в момент публикации сообщений о визите в Дамаск президента России Владимира Путина.
Политика
Трамп: когда-нибудь США выведут войска из Ирака, но не сейчас
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что планирует вывести военных из Ирака, но не будет это делать в данный момент, передает Reuters.
Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сингл
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Кино
Вышел трейлер второго сезона «Полового воспитания»
Происшествия
Солдат НАТО устроил дебош в Таллине
Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Общество
Ученые разгадали секрет да Винчи
Исследователи создали с помощью компьютерной графики 3D объемную модель этой картины, сообщает MIT Technology Review, и обнаружили, что в руке у Христа на расстоянии 25 сантиметров от его тела не стеклянный шар, а полая сфера диаметром 6,8 сантиметров, с толщиной стеклянных стенок всего 1,3 миллиметра.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала свой дом в Майами
В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Происшествия
Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли
Информация об избиении бывшего замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майора Владимира Монгуша руководителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не соответствует действительности.
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в Курске
2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. Ранее, 7 декабря, хлопок газа произошел в Тюмени.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате пожара в Подмосковье
Восемь человек погибли в результате пожара в строительных бытовках в деревне Нестерово Раменского района.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара»
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара». 7 января в Саудовской Аравии прошел третий этап международного ралли «Дакар-2020».
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном
США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Политика
Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Гаджеты
CES 2020: смартфон OnePlus Concept One получил камеру-невидимку
В результате, задняя панель корпуса как бы лишена «глазков» многокомпонентной камеры. Секрет разработки — полоска электрохромного стекла.
Происшествия
Свердловского постпреда подозревают в браконьерстве в Подмосковье
На территории охотничьего хозяйства Раменского района в Подмосковье задержали двух мужчин по подозрению в браконьерстве.
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Политика
В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана
Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Футбол
«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
«Основываясь на недавно опубликованной информации, которая ещё не подтверждена, „Малага“ немедленно отстраняет от работы тренера Виктора Санчеса дель Амо до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Футбол
«Суонси» арендовал нападающего «Ливерпуля» до конца сезона
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала пляжное фото с Максимом Матвеевым
Сегодня, например, актриса опубликовала редкий снимок, где запечатлена вместе с супругом.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.