Общество

РИА НовостиРИА НовостиКомиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба. Лидер ЛДПР активно посещал на новогодних каникулах ярмарки и места народных гуляний.
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Отари Аршба
Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46

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В ЛДПР объяснили, зачем Жириновский раздавал деньги на Красной площади

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Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

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Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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