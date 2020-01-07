Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба. Лидер ЛДПР активно посещал на новогодних каникулах ярмарки и места народных гуляний.

Космос Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Происшествия В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия Солдат НАТО устроил дебош в Таллине Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.

Общество Ученые разгадали секрет да Винчи Исследователи создали с помощью компьютерной графики 3D объемную модель этой картины, сообщает MIT Technology Review, и обнаружили, что в руке у Христа на расстоянии 25 сантиметров от его тела не стеклянный шар, а полая сфера диаметром 6,8 сантиметров, с толщиной стеклянных стенок всего 1,3 миллиметра.

Происшествия Избиение бывшего сотрудника колонии начальником УФСИН опровергли Информация об избиении бывшего замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майора Владимира Монгуша руководителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний не соответствует действительности.

Автоспорт Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара» Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара». 7 января в Саудовской Аравии прошел третий этап международного ралли «Дакар-2020».

Происшествия Свердловского постпреда подозревают в браконьерстве в Подмосковье На территории охотничьего хозяйства Раменского района в Подмосковье задержали двух мужчин по подозрению в браконьерстве.

Политика В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.

Политика Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.

Футбол «Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео «Основываясь на недавно опубликованной информации, которая ещё не подтверждена, „Малага“ немедленно отстраняет от работы тренера Виктора Санчеса дель Амо до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.