Общество
РИА НовостиКомиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба. Лидер ЛДПР активно посещал на новогодних каникулах ярмарки и места народных гуляний.
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Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46
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Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет
Национальная служба новостей03:58
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Политика
ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру
В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.
Экономика
Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику
Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Политика
Владимир Путин прибыл в Стамбул
Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где 8 января состоятся переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом на тему дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества.
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.23f
Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.
Политика
Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
Авто
Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S
Электромобиль Sony Vision-S, демонстрирующий множественные технологичные наработки японской корпорации, впервые представила Sony.
Технологии
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Общество
Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Экономика
В Совете Федерации рассказали, почему россиянам могут снизить пенсию
Ранее глава ПФР Антон Дроздов официально сообщил, что в 2019 году в России порядка 1% выходящих на пенсию россиян получили отказ в назначении страховой пенсии.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Футбол
Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»
Армия и оружие
Иран заявил ООН о своем праве на самооборону после убийства Сулеймани
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Общество
Малышева рассказала, почему онколог Павленко не смог предотвратить рак
Происшествия
На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода
У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.
Общество
Илон Маск станцевал на заводе в Китае
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Политика
Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в Курске
2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. Ранее, 7 декабря, хлопок газа произошел в Тюмени.
Общество
Создатели Escape from Tarkov извинились за слова о том, что женщинам нет места на войне
В последнее время благодаря резкой популярности шутера на Twitch эти слова специалиста разлетелись по СМИ, после чего Battlestate Games в твиттере сделала заявление касательно старого интервью.
Шоу-бизнес
Киркоров опубликовал видео без плавок с отдыха на Мальдивах
Уже известно, что после отдыха на Мальдивах Киркоров поедет вместе с детьми в американский Диснейленд.