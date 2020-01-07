Общество

РИА НовостиРИА НовостиКомиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба. Лидер ЛДПР активно посещал на новогодних каникулах ярмарки и места народных гуляний.
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Отари Аршба
Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46

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В ЛДПР объяснили, зачем Жириновский раздавал деньги на Красной площади

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Технологии

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

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Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

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Два человека пострадали при взрыве газа в Курске

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