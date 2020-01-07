Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба. Лидер ЛДПР активно посещал на новогодних каникулах ярмарки и места народных гуляний.

Политика Владимир Путин прибыл в Стамбул Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где 8 января состоятся переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом на тему дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества.

Экономика Премьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.

Киберспорт В Dota 2 вышло обновление 7.23f Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.

Политика Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.

Технологии Sony назвала основные особенности PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.

Политика Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Общество Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.

Экономика В Совете Федерации рассказали, почему россиянам могут снизить пенсию Ранее глава ПФР Антон Дроздов официально сообщил, что в 2019 году в России порядка 1% выходящих на пенсию россиян получили отказ в назначении страховой пенсии.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.

Происшествия На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.

Общество Илон Маск станцевал на заводе в Китае Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.

Общество Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.