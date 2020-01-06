Общество
RT на русскомКомиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба.
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Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Общество
Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком
Умер герой спецпроекта «Жизнь человека», хирург-онколог Андрей Павленко, почти два года боровшийся с раком желудка третьей стадии.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон обратились к Ирану и Ираку
Лидеры Германии, Франции и Великобритании Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон сделали совместное заявление о ситуации, сложившейся в связи с убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
По мнению медиков, люди внезапно подвергаются серьезному беспокойству, которое угрожает вызвать некоторые психические и психологические заболевания, что чревато ухудшением не только качества жизни, но и негативным влиянием на физическое здоровье.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Общество
Блогер из Чечни раскидал деньги перед толпой в Волгограде
Чеченский блогер Альфредо Аудиторе раскидал деньги перед толпой в Волгограде.
Происшествия
В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»
В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
Политика
Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Политика
Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Хоккей
Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии
Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Общество
Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Футбол
Воспитанник «Барселоны» перешел в «Оренбург»
25-летний нападающий бельгийского «Гента» Мамаду Силла перешел в «Оренбург». Сенегальский форвард — воспитанник «Барселоны».
Армия и оружие
Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт
Общество
Названы способы легче выйти на работу после новогодних праздников
Специалисты поделились секретами того, как будет легче выйти на работу после новогодних праздников.
Шоу-бизнес
«Золотой глобус» 2020: фото всех звезд на красной дорожке
Не только красная дорожка, но и сцена «Золотого глобуса» изобиловала звездами: награды своим коллегам по индустрии развлечений вручали многочисленные знаменитости – как и те, кто сам в этот вечер боролся за статуэтки, так и те, кто приехал лишь поддержать коллег.
Политика
Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Шоу-бизнес
Леди Гага призналась, что пережила серию изнасилований
Певица Леди Гага призналась, что пережила серию изнасилований.
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Армия и оружие
Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP
Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Политика
Пушков назвал «эффектом бумеранга» решение Ирака о выводе войск США
По мнению российского политика, президент США Дональд Трамп в попытке «не потерять Ирак вслед за Сирией» устранил иранского генерала Касема Сулеймани, однако добился обратного эффекта.