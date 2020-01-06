Общество

RT на русскомRT на русскомКомиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба.
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Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

РИА Новости12:04

В «Яблоке» оскорбили Жириновского, раздававшего деньги «холопам и крепостным»

URA.Ru13:02

Госдуму заинтересовала раздача Жириновским денег на Красной площади

Вечерняя Москва10:36

В Госдуме займутся раздачей Жириновским денег «крепостным и холопам»

Lenta.ru10:10

Комиссия Госдумы по этике рассмотрит действия Жириновского на Красной площади

Газета.Ru09:41

Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам»

Москва 2408:34

Думская комиссия по этике рассмотрит поведение Владимира Жириновского при раздаче им денег прохожим в центре Москвы

Эхо Москвы10:30
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США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Число пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось до девяти

Число пострадавших в аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии увеличилось до девяти человек.
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"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
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Дочь генерала Сулеймани обратилась к Трампу

Дочь убитого Америкой иранского военачальника Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии прощания обещала Вашингтону «черные дни».
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На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada

Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
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Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке

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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
РИА Новости 12:25
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Воспитанник «Спартака» Бакаев подписал контракт с «Рубином»

Газета.Ru 07:33
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
РБК 12:31
Общество

Друг Павленко рассказал о последних неделях жизни онколога

Жена и дети были рядом с ним до последней минуты. Об этом рассказал на странице Павленко в Fасевоок хирург Илья Гоцадзе, друг семьи.
Телеканал 360° 13:32
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Общество

Сотрудникам McDonald`s могут запретить флиртовать и ходить в бары

Один из источников издания добавил, что господин Кемпчински встретился с сотрудниками и франчайзи в США, Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии в первые два месяца своего пребывания на посту генерального директора.
Коммерсантъ 02:59
Шоу-бизнес

36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки

Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.
Вокруг ТВ 09:28
Происшествия

Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО

Следственные органы заподозрили модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в мошенничестве, после обращения девушки к Никасу Сафронову с требованием выплатить круглую сумму в обмен на молчание.
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Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости 12:35
Фигурное катание

Загитова вернется к интенсивным тренировкам после шоу Навки

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки вернется к интенсивным тренировкам, сообщила пресс-служба шоу.
РИА Новости 10:47
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
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Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
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Первая леди Украины появилась на публике в шлепках

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
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Армия и оружие

Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
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Футбол

Легенда киевского «Динамо» Демьяненко возглавил словацкую команду

Бывший футболист и наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко назначен на пост главного тренера словацкой команды «Нитра», сообщает «Команда № 1». В штаб легенды украинского футбола войдут словацкие специалисты — Мирослав Немец и Мирослав Кениг.
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Меркель приедет в Россию по приглашению Путина

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В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

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Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
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«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
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