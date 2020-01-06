Общество
RT на русскомКомиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба.
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Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Политика
США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН
США обвинили Россию и Китай подрыве доверия к Совету Безопасности ООН.
Политика
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп на фоне отказа Ирана от последнего ограничения в рамках ядерной сделки заявил, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.
Хоккей
Шведский игрок «Салавата Юлаева» Умарк надел свитер сборной России
Шведский игрок уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк после победы над столичным ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) надел свитер сборной России.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Происшествия
В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже
В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Армия и оружие
Назван инициатор ликвидации Сулеймани
Главным сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Белом доме был госсекретарь Майк Помпео, сообщает The Washington Post.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Политика
Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия
В обращении, опубликованном сегодня на сайте Елисейского дворца, говорится: Мы осудили недавние нападения на базы сил коалиции в Ираке и серьезно обеспокоены той негативной ролью, которую Иран играет в регионе, в том числе через КСИР и силы "Аль-Кудс" под командованием генералаа Сулеймани.
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Хоккей
Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Энергетика
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 г. впервые за полгода превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.
Футбол
Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Хоккей
Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Здоровье
Число отремонтированных региональных трасс за год выросло на 20%
По итогам 2019 года в России было отремонтировано 27,6 тыс. км дорог, при этом показатели по ремонту региональных трасс превысили данные 2018 года на 20%.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Кино
«Ностальгическое чувство космического приключения». Чем были и чем стали «Звёздные войны»
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.