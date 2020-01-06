Общество

RT на русскомRT на русскомКомиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба.
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Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

РИА Новости12:04

Госдуму заинтересовала раздача Жириновским денег на Красной площади

Вечерняя Москва10:36

Думская комиссия по этике рассмотрит поведение Владимира Жириновского при раздаче им денег прохожим в центре Москвы

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Комиссия Госдумы по этике рассмотрит действия Жириновского на Красной площади

Газета.Ru09:41

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Москва 2408:34

Скандал с высказываниями Жириновского о «холопах и крепостных» дошел до Госдумы

URA.Ru09:32

В Госдуме займутся раздачей Жириновским денег «крепостным и холопам»

Lenta.ru10:10
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
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