Коронавирус

REGNUMREGNUMКомиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
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с чего всё началось

Либеральные СМИ с помощью фейков пытаются помешать изоляции зараженных COVID-19

Либеральные СМИ способствуют дальнейшему усилению эпидемии коронавируса в Москве, распространяя откровенно ложные сведения о приложении «Социальный мониторинг».
ФАН02 апреля в 14:48

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В Госдуме проверят публикации «Радио Свобода», «Медузы» и «МБХ медиа» на фейки

Дождь07:12

Комиссия Думы по иностранному вмешательству заметила в крупных СМИ фейки о пандемии

Говорит Москва08:36

Комиссия ГД по иностранному вмешательству намерена изучить публикации ряда СМИ на предмет фейковых новостей

Эхо Москвы11:00

Комиссия Госдумы проверяет материалы «Медузы» и Deutsche Welle о борьбе с коронавирусом в РФ

Коммерсантъ09:04

Комиссия Думы проверяет материалы Meduza и Deutsche Welle о борьбе с коронавирусом в РФ

ТАСС06:28

Комиссия ГД изучает материалы ряда СМИ о COVID-19 на соответствие законам

News.ru06:24

В Госдуме видят угрозы в распространении на Западе фейков о COVID-19 в РФ

REGNUM06:08
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Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Общество

Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 15:06
Единоборства

В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон

В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
News.ru 10:37
Здоровье

Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае

Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.
News.ru 09:22
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Фигурное катание

Медведева рассказала о жизни в Канаде

Газета.Ru вчера в 17:10
Армия и оружие

Правительство в Триполи контролирует только 2,8% территории Ливии

ИА Красная Весна 02:55
Экономика

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

В пятницу Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, в течение которых не должны начисляться штрафы и пени.
РИА Новости 05:00
Армия и оружие

МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Футбол

Футболист Смолов покинул Испанию, нарушив карантин

REGNUM 11:54
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Общество

Голикова объяснила приостановку возврата граждан России из-за рубежа

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что российские власти не собираются прекращать вывоз соотечественников из-за границы, а только на время приостанавливают данную процедуру для того, чтобы определить, в каком количестве и куда вернутся россияне после возвращения на родину.
Капитал страны вчера в 11:58
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru 02 апреля в 17:09
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Соловьев призвал власти не доходить «до идиотизма» из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Соловьев на своем Youtube-канале ответил жителю Краснодарского края, который пожаловался, что не может навестить свою родственницу в больнице из-за того, не может выехать из населенного пункта в связи с новыми ограничениями.
Московский Комсомолец 04:17
Общество

Роспотребнадзор объяснил, кому из россиян нужно носить маски

Анна Попова добавила, что сидящим дома на самоизоляции россиянам маску не нужно носить вообще.
АБН 13:54
Общество

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
РБК 15:09
Общество

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Газета.Ru 14:57
Общество

Киевлянам запретили выходить на улицу без масок и респираторов

Жителям Киева запретили выходить на улицы без средств индивидуальной защиты.
Lenta.ru 13:52
Футбол

Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток

Газета.Ru 13:18
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Общество

В мире за сутки коронавирусом заразились более 82 тысяч человек

От коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли за сутки более 5,7 тысячи человек.
Невские Новости 14:42
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро

На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Тарантас Ньюс 02 апреля в 06:37
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля

Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Московский Комсомолец 12:49
Авто

Новый внедорожник Maxus D90 Pro появился у дилеров

Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на пресс-службу производителя, первые товарные автомобили уже появились в автосалонах официальных дилеров бренда, а официальный старт продаж модели намечен на 10 апреля.
Новые автомобили 01:15
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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