Либеральные СМИ способствуют дальнейшему усилению эпидемии коронавируса в Москве, распространяя откровенно ложные сведения о приложении «Социальный мониторинг».

с чего всё началось

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Общество Астролог прогнозирует спад пандемии COVID-19 к маю Астролог считает, что россияне смогут уже совсем скоро вернуться к нормальной жизни. Она предсказала спад пандемии коронавируса в мае.

Футбол Сотрудник «Ливерпуля»: «Не чувствую себя частью этой семьи» Сотрудник "Ливерпуля" на условиях анонимности поделился мнением об участии клуба в правительственной программе, в рамках которой государство выплатит 80% зарплаты работникам:Клуб называет своих сотрудников семьей.

Общество Три дополнительных симптома коронавируса названы Ученые рассказали о трех дополнительных симптомах, которые могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией, пишет «Российская газета».

Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Музыка Группа «Сплин» написала письмо Гарри Поттеру Композиция, демо-версию которой музыканты выложили на YouTube, называется "Передайте Гарри Поттеру, если вдруг его встретите" (возможно, название тоже рабочее) и написана в виде обращения к главному герою книг Джоан Роулинг.

Кино Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти» По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.

Политика Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

Общество В Италии сообщили о замедлении роста жертв коронавируса Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 525 и достигло 15 887 за весь период.

Футбол Смолов объяснил, почему вернулся в Россию из Испании "В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье", - написал Смолов в Instagram.