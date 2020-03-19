Коронавирус
REGNUMКомиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
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с чего всё началось
Либеральные СМИ способствуют дальнейшему усилению эпидемии коронавируса в Москве, распространяя откровенно ложные сведения о приложении «Социальный мониторинг».ФАН02 апреля в 14:48
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Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике
Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
Здоровье
В Нижегородской области скончались две пожилые женщины с коронавирусом
Нижний Новгород, 5 апреля 2020, 21:57 — REGNUM В Нижегородской области скончались две женщины, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Астролог прогнозирует спад пандемии COVID-19 к маю
Астролог считает, что россияне смогут уже совсем скоро вернуться к нормальной жизни. Она предсказала спад пандемии коронавируса в мае.
Музыка
Группа Little Big проведет большой онлайн-концерт
Происшествия
Задержанному во время выгула собаки москвичу пригрозили арестом
Жителю Москвы Иисусу Воробьеву, которого задержали во время выгула собаки во дворе своего дома, может грозить арест.
Общество
Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан
Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
Футбол
Сотрудник «Ливерпуля»: «Не чувствую себя частью этой семьи»
Сотрудник "Ливерпуля" на условиях анонимности поделился мнением об участии клуба в правительственной программе, в рамках которой государство выплатит 80% зарплаты работникам:Клуб называет своих сотрудников семьей.
Общество
Три дополнительных симптома коронавируса названы
Ученые рассказали о трех дополнительных симптомах, которые могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией, пишет «Российская газета».
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Происшествия
В Рязанской области задержали расстрелявшего пятерых людей мужчину
Психиатрическую экспертизу назначит следствие задержанному за убийство пяти человек в посёлке Елатьма Рязанской области, передает ОТР.
Общество
Зараженный коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес, работавший с первой командой, совершил самоубийство.
Армия и оружие
МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
Музыка
Группа «Сплин» написала письмо Гарри Поттеру
Композиция, демо-версию которой музыканты выложили на YouTube, называется "Передайте Гарри Поттеру, если вдруг его встретите" (возможно, название тоже рабочее) и написана в виде обращения к главному герою книг Джоан Роулинг.
Кино
Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»
По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Экономика
В Башкирии утвержден пакет мер поддержки бизнеса на 15 млрд
Как сообщал ранее РБК Уфа, объем первоочередных мер господдержки наиболее пострадавших отраслей в Башкортостане оценили в 15 млрд рублей.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Общество
ГИБДД стала штрафовать белгородцев за поездки на личном авто
В Белгородской области сотрудники ГИБДД начали привлекать автомобилистов к административной ответственности из-за передвижения на личном авто.
Культура
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Политика
Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского
Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Общество
В Италии сообщили о замедлении роста жертв коронавируса
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 525 и достигло 15 887 за весь период.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Культура
Шесть российских музеев вошли в список самых посещаемых в мире
В число самых посещаемых музеев мира за 2019 год вошли сразу шесть российских музеев. Их перечислило издание The Art Newspaper.
Политика
Президент Чехии: Пандемия показала неспособность ЕС действовать сообща
"Пандемия показала неспособность Евросоюза к координационным действиям", - отметил он.
Армия и оружие
Словакия отметила 75-ю годовщину освобождения Братиславы советскими войсками
75 лет назад - 4 апреля 1945-го - войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.
Футбол
Смолов объяснил, почему вернулся в Россию из Испании
"В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье", - написал Смолов в Instagram.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).