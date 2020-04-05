Коронавирус
REGNUMКомиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Происшествия
В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов
Возгорание деревянных поддонов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Общество
Старовойт рассказал об оплате ЖКХ в период самоизоляции
Губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал вопрос с оплатой ЖКХ в режиме действующего режима самоизоляции.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек
Число жертв коронавируса в США превысило 8000 человек.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Экономика
Плодоовощной союз России призвал Минсельхоз приостановить импорт помидоров
Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой запретить импорт помидоров на два месяца во избежание ухудшения положения отечественных производителей овощей, передает ТАСС.
Общество
Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса
Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
Происшествия
Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать
Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Армия и оружие
Российские военные приступили к дезинфекции сербских объектов
Российские специалисты провели дезинфекцию около 65 тысяч квадратных метров в медицинских учреждениях Сербии.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом
В России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 658 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Здоровье
В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом
Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.
Общество
Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Финансы
Доллар упадет: прогноз курса валют на неделю
Из-за роста цен на нефть американская валюта снижалась на прошлой неделе.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом
На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Политика
Реструктуризация кредитов банками начнется с понедельника
Вячеслав Володин рассказал о вступлении в силу закона о кредитных каникулах. Видеобращение размещено в инстаграм политика.
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Общество
Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
В Петербурге третий человек умер от коронавируса
В Петербурге от коронавирусной инфекции скончался третий человек.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Единоборства
Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона
Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Музыка
МТС покажет онлайн-концерт Вячеслава Бутусова
ПАО «МТС» покажет выступление легенды русского рока Вячеслава Бутусова в режиме онлайн трансляции. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.