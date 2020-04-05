Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

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