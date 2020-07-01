Политика
Телеканал RTVIКомиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Пискарев напомнил, что публикации «Медузы» неоднократно попадали в поле зрения комиссии, а правоохранительные органы сейчас проверяют публикации издания о распространении коронавируса в России. Материал, который привлек внимание комиссии Госдумы, вышел 30 июня в рубрике «Шапито».
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В Госдуме пригрозили проверить противоречивый материал о Ржевском мемориале
Московский Комсомолец09:24
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Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Армия и оружие
Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией
Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 10:20
Общество
Андрей Малахов принял участие в акции против поправок в Конституцию
На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции.
Ведомости 12:55
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты вчера в 13:32
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Здоровье
Врач-диетолог назвал пять самых вредных продуктов в магазинах
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты, которые можно приобрести в магазинах.
Известия Мордовии 09:15
Кино
Лидер группы Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского
Лидер группы Shortparis Николай Комягин сыграет поэта Владимира Маяковского в новом фильме Данилы Козловского.
Культуромания вчера в 10:20
Общество
ЦИК объяснил решение начать публиковать итоги голосования по поправкам
Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев пояснил, что Центризбирком решил начать публиковать сведения по итогам голосования по поправкам в Конституцию на закрывшихся участках в интересах максимальной открытости и легитимности.
Журналистская правда 12:50
Политика
Минтранс не подтвердил возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
В Минтрансе РФ опровергли информацию о том, что с 15 июля якобы вновь будут осуществляться авиарейсы из РФ в Турцию.
Кавказ Пост вчера в 06:59
Экономика
Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров
Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru 11:32
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
РИА Новости 11:04
Политика
Политики Евросоюза прибыли в Крым для наблюдения за голосованием
Группа европейских политиков, в которую входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции, прилетела в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституцию России.
Российская газета 02:07
Спорт
Карпов считает маразмом обвинение шахмат в расизме
Анатолий Карпов, победитель Чемпионата мира по шахматам, подверг жесткой критике людей, обвинивших шахматы в расизме.
Discover24 вчера в 07:42
Политика
Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 12:45
Политика
Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии
Отсутствие мандата Совета безопасности ООН или любой другой законной основы для механизма деконфликтинга ООН в Сирии дает основание России выйти из него.
ПолитРоссия 29 июня в 13:31
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru вчера в 05:26
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru вчера в 11:32
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу.
РИА Новости 11:53
Экономика
Какие тарифы на коммуналку повысились в Севастополе
Голубое топливо в Севастополе должно было дорожать дважды: в января до 5,03 руб./м³ и с 1 июля с 5,03 руб./м³ до 5,49 руб./м³.
ForPost 09:34
Футбол
«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт 12:23
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Спартака»
Руководство «Зенита» рассматривает возможность покупки 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, играющего на правах аренды за «Крылья Советов», сообщили в «Спорт-Экспрессе».
Спорт день за днем 13:04