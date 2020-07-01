Пискарев напомнил, что публикации «Медузы» неоднократно попадали в поле зрения комиссии, а правоохранительные органы сейчас проверяют публикации издания о распространении коронавируса в России. Материал, который привлек внимание комиссии Госдумы, вышел 30 июня в рубрике «Шапито».

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1,4K

Армия и оружие Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.

Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку. 17

Политика Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии «Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он. 123

Общество ЦИК объяснил решение начать публиковать итоги голосования по поправкам Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев пояснил, что Центризбирком решил начать публиковать сведения по итогам голосования по поправкам в Конституцию на закрывшихся участках в интересах максимальной открытости и легитимности. 11

Экономика Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC. 4

Армия и оружие В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации. 9

Политика Политики Евросоюза прибыли в Крым для наблюдения за голосованием Группа европейских политиков, в которую входят депутаты Европарламента из Франции и политики из Болгарии, Германии и Швеции, прилетела в Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституцию России. 175

Политика Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. 4

Политика Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии Отсутствие мандата Совета безопасности ООН или любой другой законной основы для механизма деконфликтинга ООН в Сирии дает основание России выйти из него. 650

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 7

Политика Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу. 67

Экономика Какие тарифы на коммуналку повысились в Севастополе Голубое топливо в Севастополе должно было дорожать дважды: в января до 5,03 руб./м³ и с 1 июля с 5,03 руб./м³ до 5,49 руб./м³. 2