Общество

ТАССТАССКомиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей

Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.
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Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК вчера в 08:09
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Наука

Генетик создает приложение для знакомства по ДНК

Гарвардский ученый Джордж Черч придумал приложение для знакомств, которое выбирает пару по генетической совместимости.
МедиаПоток 13 декабря в 03:11
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Известия 01:15
Хоккей

Илья Михеев помог «Торонто» выиграть у «Эдмонтона»

"Торонто Мэйпл Ливз" благодаря голу Ильи Михеева взял верх в матче с "Эдмонтон Ойлерз" 4:1.
Вести.Ru 00:38
Происшествия

Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд Новой Зеландии произошло 9 декабря.
Газета.Ru вчера в 23:50
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
REGNUM 13 декабря в 06:37
Технологии

Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных

NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Игромания.ру 13 декабря в 11:00
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Единоборства

Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 22:45
Музыка

Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве

Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
REGNUM вчера в 19:57
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Общество

На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
РБК вчера в 22:19
Армия и оружие

Минобороны России опустится в Марианскую впадину

В ходе круглого стола Российского военно-исторического общества и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), посвящённого обсуждению роли Петра I в становлении России как морской державы, стало известно о намерении министерства обороны России получит глубоководный аппарат для погружения в Марианскую впадину.
Популярная механика 12 декабря в 04:05
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чемпионат вчера в 10:34
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Армия и оружие

В США испытали ранее запрещённую ракету

Американские военные сообщили, что 12 декабря произвели испытания ракеты, ранее запрещённой по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Live24 вчера в 04:11
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».
Lenta.ru вчера в 03:33
Армия и оружие

КНДР провела еще одно испытание на космодроме Сохэ

Неделю назад Северная Корея уже проводила испытания, которые касались тестирования твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.
Эхо Москвы вчера в 02:30
Футбол

Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»

Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Спорт-Экспресс вчера в 09:14
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко

Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 14:23
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс вчера в 07:19
Футбол

«Барселона» не сумела обыграть «Реал Сосьедад» в матче Примеры

В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Барселону».
Чемпионат вчера в 11:51
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с сентября 2015 года.
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