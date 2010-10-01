Общество
ТАССКомиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей
Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.
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Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Наука
Генетик создает приложение для знакомства по ДНК
Гарвардский ученый Джордж Черч придумал приложение для знакомств, которое выбирает пару по генетической совместимости.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Хоккей
Илья Михеев помог «Торонто» выиграть у «Эдмонтона»
"Торонто Мэйпл Ливз" благодаря голу Ильи Михеева взял верх в матче с "Эдмонтон Ойлерз" 4:1.
Происшествия
Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд Новой Зеландии произошло 9 декабря.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Технологии
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NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Единоборства
Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246
Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Общество
На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»
Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
Армия и оружие
Минобороны России опустится в Марианскую впадину
В ходе круглого стола Российского военно-исторического общества и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), посвящённого обсуждению роли Петра I в становлении России как морской державы, стало известно о намерении министерства обороны России получит глубоководный аппарат для погружения в Марианскую впадину.
Биатлон
Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Общество
Китай отложил повышение пошлин на товары из США
"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Армия и оружие
В США испытали ранее запрещённую ракету
Американские военные сообщили, что 12 декабря произвели испытания ракеты, ранее запрещённой по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».
Армия и оружие
КНДР провела еще одно испытание на космодроме Сохэ
Неделю назад Северная Корея уже проводила испытания, которые касались тестирования твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.
Футбол
Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»
Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Политика
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна
Футбол
«Барселона» не сумела обыграть «Реал Сосьедад» в матче Примеры
В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Барселону».